Девушка после переезда из Красноярска в Сочи сделала себе татуировки с видами родного города

Екатерина Герман Фото: личный архив

Вантовый мост, театр Пушкина и Манская петля – все эти сибирские красоты уместились на левой ноге красноярки Екатерины Герман. Она – фотограф. Больше года назад переехала Сочи. Изредка приезжает в родной город погостить.

- Как-то всегда была у меня мысль, набить что-то в память о доме, - рассказала Екатерина «Комсомольской правде» - Красноярск. – И вот в ноябре через пару дней моего приезда, мой приятель тату мастер предложил прийти к нему и что-то эдакое придумать, что напоминало бы о доме в теплых краях.

На одной ноге уместились театр, мост и Манская петля Фото: instagram

Александр Минин признается, что эта идея возникла спонтанно. Ему хотелось сделать что-то такое… подарить человеку частичку малой родины, даже если сам он где-то в чужом краю. Идея была принята на ура! Но что именно хотела бы Екатерина «взять» с собой? Она долго перебирала в голове любимые места, вспоминала события с ними связанные. Выбрала!

«Я вспоминала, по каким местам края скучала, когда начала жить в другом городе. Вантовыи мост - любимый мост Красноярска. Я обожаю, театры и все, что с ними связано, а театр Пушкина - это театр моего детства. Мама меня очень часто туда водила. И он очень красивый, особенно ночью. Ну и как без природы-то нашей! Я жила в Манском раи оне. Почти каждое лето мы сплавлялись по Мане. Очень много приятных воспоминаний об этом месте», - пояснила она свое решение.

Екатерина провела в салоне тату почти весь день. Пока думали, обсуждали, решали, как именно изобразить. Мастер предложил интересную идею. Набить тату так, будто это снимки всех этих мест, сделанные на Polaroid. Ведь так у него еще получится и отобразить профессию сибирячки, уехавшей жить на юга.

- Теперь частичка малой родины всегда будет с ней, - доволен тату-мастер Александр. - Пусть эта татуировка всегда напоминает о настоящем тепле и придает сил, в любой ситуации!

По словам Екатерины, люди реагируют на ее «украшение» адекватно, всем нравится. Во всяком случае, в ее окружении. Ну, а если не нравится…

«А на других мне все равно!», - таково ее мнение.

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