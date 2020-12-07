Красноярск поможет НКО

Фото: Горсовет Красноярска

На том, чтобы такая система помощи активным горожанам появилась в краевом центре, настаивали депутаты горсовета. Нынешний год стал для бизнеса кризисным из-за пандемии коронавируса, в течение всего года в горсовете многократно обсуждались меры поддержки коммерческого и социального предпринимательства.

Результаты обсуждений отражены в муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Формировала её администрация города с учётом предложений горсовета. Большую часть работы по программе будет вести новый ресурсный центр поддержки общественных инициатив, который открылся в ноябре. Как рассказал на комиссии городского Совета по бюджету, собственности и экономическому развитию директор на базе МАУ города Красноярска «Центр содействию малому и среднему предпринимательству» Павел Боргояков, на создание ресурсного центра повлияли не только предложения депутатов, но и статистика. В центре содействия предпринимательству, работающем уже много лет, проанализировали заявки от активных горожан, полученные за 10 месяцев 2020 года, и выяснили, что сегодня предприниматели переориентируются на сферы деятельности, которые в большей степени поддерживаются муниципалитетом и государством. Более того, активные горожане, которые уже начали или планируют начать своё дело, хотят не просто зарабатывать, а помогать другим. Как наиболее интересные Боргояков отметил проекты перевозки инвалидов, развития инновационных подходов и практик в дополнительном образовании детей, идеи курсов по робототехнике, 3Д-моделированию, программированию, обучению иностранным языкам, танцам. Были также заявки на развитие переработки вторсырья.

– Важно, что почти половина обратившихся – это молодые инициативные ребята в возрасте до 37 лет, - рассказал Боргояков. – Эффективно реализовать их инициативы, социально-направленные идеи можно только через создание некоммерческой организации. Мы рассматриваем деятельность НКО как важный субъект экономики, это те же предприниматели, которые оказывают услуги, платят налоги, создают рабочие места. Они, безусловно, должны иметь финансовую устойчивость и самоокупаемость.

Фото: Горсовет Красноярска

По словам Боргоякова, некоммерческому сектору сейчас доступно много грантовых программ. Только фонд президентских грантов в этом году поддержал красноярские социально направленные проекты на 100 миллионов рублей. Однако по данным этого же фонда за три последних года только 25 процентов заявок получили поддержку. Как правило, причина не в том, что проект плохой, зачастую заявки просто не проработаны.

Для того чтобы предприниматели могли воспользоваться помощью профессионалов в подготовке заявок на гранты и субсидии, получали своевременную и полную информацию о возможностях, которые есть в стране для развития их направлений деятельности, и был создан ресурсный центр. Он объединит городские и краевые структуры, районные администрации, кредитные организации и будет работать по принципу единого окна для всех обратившихся за помощью. По планам, ресурсный центр в 2021 году окажет не менее 1,5 тысяч услуг гражданам и НКО и не менее 3,5 тысяч услуг бизнесу. За счёт государственных и частных грантов, кредитов в Красноярск предполагается привлечь инвестиции на сумму не менее 100 миллионы рублей.

Павел Боргояков отметил, что ресурсный центр будет полезен тем, кто готов заниматься социальным бизнесом, оказывать социальные услуги, участвовать в развитии города как инициативный горожанин. Он поблагодарил депутатов горсовета, администрацию и главу города за поддержку в создании центра.

Комиссия рекомендовала центру содействия предпринимательства активнее информировать горожан о новых ресурсных возможностях, доносить информацию можно, например, через налоговые органы, отделения Пенсионного фонда и другие структуры, которые работают с бизнесом.

По мнению депутата Александра Дроздова, создание ресурсного центра – важный организационный шаг в пользу поддержки НКО.

– НКО пытаются улучшать наш город, это активные жители города, - говорит Александр Дроздов. – Администрация обязана помогать таким гражданам, создавать условия для их работы, выискивать отдельных энтузиастов, у которых зачастую есть идеи, но нет знаний, как их реализовать на практике. Им важно оказать организационную, юридическую, информационную поддержку, просто познакомить друг с другом – это тоже важное направление.

Однако в горсовете считают, что систему помощи предприимчивым горожанам необходимо развивать и дальше, не останавливаться на достигнутом. Депутат Олег Панченко в качестве примера, на который стоит равняться, приводит Китай, которому за счёт идейных энтузиастов удалось совершить экономический рывок и стать мировым лидером.

– Составить декларацию о доходах может любой предприниматель самостоятельно или с привлечением аутсорсинга, - уверен Олег Панченко. – Помочь им может база свободных площадок, в котором будут указаны не только адреса, но и мощности по подаче электричества, тепла, воды. Стоит посмотреть и в сторону создания школ для молодых предпринимателей. Например, как в Новосибирске. Я бы сам с удовольствием ходил на лекции. А с точки зрения информационного, консультационного сопровождения начинающих предпринимателей и реальной помощи им нужно, чтобы она оказывалась на самом высоком уровне власти. Возможно , для этого нужен отдельный департамент по предпринимательству, инновациям и развитию, который будет собирать идеи и давать им жизнь.

Стоит отметить, что в муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства в городе Красноярске» на три года – 2021 – 2023 заложено 97 миллионов рублей. Работа ресурсного центра – важное, но не единственное направление, которое будет реализовываться в рамках программы. В частности, деньги пойдут на предоставление муниципального имущества в аренду предпринимателям, осуществляющим приоритетные для города виды экономической деятельности. Также за счёт программы будут финансироваться частные детские сады, перевозчикам выделят средства на создание в транспорте условий для маломобильных пассажиров. Заложены деньги на субсидии ветеринарным клиникам на льготную кастрацию и стерилизацию животных.