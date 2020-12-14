Больницы, школы и жилые дома украсили принтами и «мятым шелком»

Этот год войдет в историю всех предприятий своей непредсказуемостью и катастрофическим падением спроса во время периода самоизоляции. Был такой период и в строительной отрасли. Однако в целом по итогам «высокого» строительного сезона объем производства на «Волне» даже немного вырос: с января по ноябрь реализовано 6,6 млн кв. м продукции, что на 5% больше, чем год назад.

Причем, увеличение произошло практически по всем видам продукции. Рекорд года – рост производства изделий с защитно-декоративным покрытием, 30%.

Продукция «Волны» используется на огромной территории России и соседних стран. Если кровельные листы поставляются в основном в сибирские регионы, то фасадные материалы востребованы на всей территории страны, особенно в Центральном федеральном округе.

Часть продукции, 23%, идет на экспорт. Фасады «Виколор» покупают Казахстан, Белоруссия и Монголия, кровельные листы - Таджикистан.

Новые реалии – новые решения

В 2020 году комбинат начал производство новых видов фасадных материалов – «Виколор-PRINT», при изготовлении которого на листы наносятся различные рисунки и принты. Изображение может быть любым, вплоть до фотографий, – как повторяющееся на каждой плите, так и панно, которое собирается из фрагментов. При этом гарантия на сохранение цвета изделий такая же, как и для всей линейки «Виколор», – не менее12 лет.

Первыми покупателями нового материала стали застройщики из Казахстана: 19 тыс. кв. м материала с рисунком «под дерево» украсили жилые комплексы в городе Нур-Султане.

«Изначально «Виколор-принт» задумывался как элемент декора, однако на первом же объекте его применили как самостоятельный фасадный материал, в значительном объеме сочетая с однотонным», – отметил Яков Яланский, управляющий директор ООО «Комбинат «Волна».

Уже есть заказы на «Виколор-PRINT» для оформления фасадов частного дома в Чите, Калининградского музея изобразительных искусств и крупного жилого комплекса в Казахстане.

Еще одна новинка года - «Виколор-PaintTexture» с покрытием различными типами фактурных красок.

Продолжает развиваться спрос на фасадные материалы с рельефными поверхностями. В июле фасадную продукцию «Виколор» с текстурой «мятый шелк» отправили для строительства госпиталей в Иркутской области, в городах Шелехов и Братск. Для школы в Красноярском крае, в Норильске, заказали «Виколор» семи различных оттенков. Фасадные плиты с текстурой «мятый шелк» использовали и при строительстве жилого комплекса в Новосибирске.

В планах предприятия на 2021 год – запуск еще одной новинки, отличающейся эффектом металлического блеска, «Виколор-Металлик».

Еще одно новшество - развитие онлайн-сервисов для удобства клиентов, которые потребовались в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

Год непростой, но удачный

Выпуск новой продукции и рост объемов были бы невозможны без своевременных ремонтов оборудования и технического перевооружения производства. В целом на модернизацию комбината «Волна» холдинг «Сибирский цемент» направил около 10 млн рублей, на ремонты и техническое обслуживание оборудования – 54 млн рублей. В этом году на комбинате установлена дополнительная грунтовочная машина на линию «Финиш», проведена реконструкция магазина «Ацелит», смонтировано оборудование для продольного раскроя хризотилцементного наката при помощи водоструйной резки – теперь сайдинг можно производить прямо на технологической линии, исключив операцию резки на раскроечном станке, что позволило снизить трудозатраты, а значит и себестоимость продукта.

«Год оказался для нас непростым, но в целом удачным. После снижения объемов реализации в апреле-мае предприятию удалось не только наверстать упущенное, но и добиться опережения сроков выполнения годового плана: намеченные показатели были достигнуты уже к концу ноября. Чтобы удовлетворить потребительский спрос в период пиковых нагрузок, нам пришлось перенастроить и запустить в круглосуточном режиме линию СВ-1, которая была законсервирована больше года», – рассказал управляющий директор ООО «Комбинат «Волна» Яков Яланский.

НАША СПРАВКА

В ассортименте комбината порядка 40 наименований продукции. Это плоские прессованные и непрессованные листы различной толщины, кровельные листы, трубы, кровельный материал «Волнаколор», фасадные плиты «Виколор», «Красстоун» и хризотилцементный сайдинг «Берген», предназначенный для малоэтажного строительства. В 2020 году комбинат «Волна» прошел сертификацию Российского экспортного центра (РЭЦ) и получило право использовать маркировку «Made in Russia». Теперь вся продукция предприятия будет выпускаться под этим знаком.