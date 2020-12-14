То вверх, то вниз. Такого строительного сезона еще не было!

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Красноярский цемент»

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») подвело итоги работы в «высоком» строительном сезоне-2020. Этот год оказался непредсказуемым для всех отраслей экономики. В апреле, который традиционно открывает «высокий» строительный сезон в Сибири, уже были введены строгие ограничительные меры, режим самоизоляции, и рынок Сибирского федерального округа буквально рухнул. По расчетам аналитиков холдинга «Сибирский цемент», его емкость сократилась на 20% по сравнению с апрелем 2019 года. После возобновления работ на строительных площадках падение удалось компенсировать повышенным спросом. И даже поставить новый производственный рекорд: в мае предприятие отправило потребителям 21,3 тыс. тонн продукции в мягких контейнерах весом по одной тонне, биг-бэгах.

Ранее максимальный объем отгрузки цемента в такой упаковке – около 19 тыс. тонн – был зафиксирован в марте 2018 года. В среднем завод отпускает в биг-бэгах порядка 15,5 тыс. тонн цемента в месяц.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Красноярский цемент»

Повышенный спрос в мае 2020 года возник в основном на специальный тампонажный цемент и общестроительный портландцемент. Основной объем направлен водным транспортом для дальнейшего освоения нефтегазовых месторождений Ванкорского кластера.

Еще одно серьезное падение спроса отмечено в самый пик строительного сезона: в июле емкость рынка сократилась на 10% и перспективы до конца года на тот момент оставались непредсказуемыми.

И только сейчас, подводя итоги строительного сезона можно сказать, что падения и взлеты позади, все заказы предприятие выполнило вовремя и с высоким качеством, и есть расчеты, что до конца года производство цемента даже вырастет!

«Нам удалось в полной мере подготовиться к «высокому» строительному сезону, несмотря на меры по предотвращению распространения коронавируса и сопутствующие им негативные явления в экономике», – подчеркнул управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин.

Успешно справиться с поставками Красноярскому цементному заводу позволила своевременно проведенная ремонтная кампания. Так, плановые ревизии с заменой изношенных узлов и деталей проведены на линии тарирования цемента, станции погрузки навального цемента в автотранспорт и ротационной упаковочной машине; отремонтирован парк сырьевых и цементных мельниц – общие затраты составили около 70 млн рублей. А всего на ремонт и новую технику в 2020 году направлено около 420 млн рублей. Подготовили к сезону и автотехнику: экскаваторы, погрузчики, цементовозы. Так, в этом году на завод поступили карьерный самосвал VOLVO стоимостью более 13 млн рублей и экскаватор Doosan за 17 млн. Важно еще и то, что эти машины имеют пятый, высший экологический класс.

Кстати, несмотря на объективные трудности этого года, запланированные проекты по повышению экологической безопасности производства выполнены. В частности, завершено строительство нового электрофильтра на вращающейся печи № 5 в цехе «Обжиг». Компания «Сибирский цемент» вложила в него порядка 223 млн рублей. Ввод в эксплуатацию современного швейцарского оборудования позволил улучшить степень очистки отходящих газов вращающейся печи №5 от неорганической пыли и повысить уровень экологической безопасности производства в целом.

Также предприятие оснастило дымовую трубу, единую для всех трех печей обжига, автоматической системой контроля выбросов. Стоимость этого проекта 28 млн рублей.

Несмотря на ограничительные меры, не прекратил работу и учебный центр завода, который отвечает за повышение квалификации персонала. Здесь разработали программы дистанционного обучения, виртуальные учебные пособия – обучение и повышение квалификации проводили в полном объеме.

«Завод успешно отработал «высокий» строительный сезон 2020-го, однако давать конкретные прогнозы об итогах года и дальнейшем развитии ситуации на рынке стройматериалов пока сложно. Уровень потребления цемента в Сибирском федеральном округе, вероятно, и дальше будет во многом зависеть от государственных мер поддержки строительного сектора, а также мероприятий, реализуемых в рамках национальных проектов», – подвел итоги строительного сезона 2020 года Владимир Афанасин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

592,3 тыс. тонн цемента выпустил Красноярский цементный завод я января по ноябрь 2020 года

621,2 тыс. тонн планирует выпустить до конца года, это на 2% больше, чем в 2019 году (608,5 тыс. тонн)

9 видов цемента выпускает предприятие: три общестроительных и шесть специальных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

2020 год войдет в историю еще и как год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для завода, начавшего свою работу в военный 1944 год и отдавшего фронту десятки рабочих, это особая дата. И в память о работниках предприятия – ветеранах Великой Отечественной войны на площади перед заводоуправлением «Красноярского цемента» возведен мемориальный комплекс. На монументе из черного гранита высечены фамилии 87 человек, которые после возвращения с фронта трудились на цементном производстве. А территорию возле мемориала цементники благоустроили своими руками.

Также предприятие направило благотворительную помощь в размере 3 млн рублей для создания скульптурной композиции «Под знаменем Победы» в новом «Народном парке героев» на улице Свердловской.