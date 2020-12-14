Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 14 декабря 2020 года: заразились 420 человек, умерли 16

За сутки более 400 заболевших Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Красноярском крае на 14 декабря за все время 40 916 подтвержденных диагнозов (+334 за сутки, из них в Красноярске - 71). Выздоровели 33 733 человека (+400 за сутки). Умерли 1386 пациентов (+16 за сутки).

Как обстоят дела в закрытых городах, информация о которых не отражается в общей статистике? В Железногорске за сутки зарегистрировано 44 новых случая, в Зеленогорске 42.

Распространение коронавируса по городам и районам края Фото: оперштаб

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов. Проведено тестов на коронавирус всего 1 939 260, из них за последние сутки 8144.

Под наблюдением 10 591 человек (+613 новых за сутки, снято с наблюдения – 779 человек).

- Красноярский край находится на 13 месте среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. - Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки.

Динамика распространения коронавируса за сутки Фото: ИЦК

Число выздоровевших заметно превышает количество инфицированных - 400 пациентов выписались из стационаров (это на 12 человек больше, чем накануне).