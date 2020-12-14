«Вы самый лучший!»: в Якутске жители многоэтажки подарили дворнику новый телевизор к Новому году

Вручение подарка Фото: Лидия Сыроватская

Со всех ног бросился Андрей Старостин к дворовой елке. Он сам ее устанавливал, украшал, по нескольку раз вокруг нее метлой машет, чтобы красиво было. А тут вдруг срочное требование председателя дома подойти к ней. Не иначе что-то случилось. Подозрительно много людей собралось. Странно. Обошел вокруг зеленой красавицы. Все хорошо. Сияет, играет огнями. Ему говорят: «Под елочку смотри».

Наклонился. Плакат с фотографиями. Его любимый двор во все времена года: его любимые цветы, снежные фигуры, столик, домик. Что это?

Жители подготовили коллаж из различных фотографий своего двора Фото: Лидия Сыроватская

«Дорогой Андрей Егорович! Мы, жители 6 корпуса 203-го микрорайона, благодарим Вас за добросовестное отношение к работе, за наш чистый, уютный, цветущий двор на радость всем…».

- Ой, что это?! – охнул лишь он в ответ, а когда понял, в чем дело, начал благодарить: - Спасибо, дорогие мои, да не стоило, да зачем.

Это было 13 декабря. А задумали такой сюрприз для Андрея Егоровича еще осенью. Тогда жители случайно узнали о его мечте – купить телевизор. Сам он тоже живет в этом большом доме (в нем 295 квартир), человек одинокий. Всего себя отдает работе. С шести утра начинает мести, чистить, убирать. Когда люди просыпаются, у них уже чистый двор. И так в любое время года. Даже зимой в лютые морозы (а там столбики термометров иногда опускаются и до -50 градусов) он уже на посту. Летом он очень трепетно ухаживает за цветами. А их здесь растет не меньше тысячи. Некоторые очень редкие виды, капризные. Но все растет, благоухает и цветет пышным цветом. А все благодаря кому? Андрею Егоровичу!

Андрей Старостин старается, чтобы его двор был самым лучшим Фото: Лидия Сыроватская

- Таким образом, мы решили поблагодарить его за чистый двор и лютый мороз, и в летний зной, - рассказала Лидия Сыроватская, председатель совета многоквартирного дома. – Он сам инициативу проявляет даже в нерабочее время, на самом деле очень ответственно относится к работе, всю душу вкладывает. Мы рады, что наши дети живут в такой чистоте. У нас очень дружные соседи, когда узнали о мечте нашего любимого дворника, то решили ее исполнить. Собрали по ниточке, кто сколько сможет. И устроили новогодний сюрприз.