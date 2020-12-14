Коронавирус в Красноярске, последние новости на 14 декабря 2020: под медицинским наблюдением на дому более 10 тысяч человек

Во время самоизоляции работать приходится дистанционно Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным регионального Управления Роспотребнадзора на утро 14 декабря 2020 года в Красноярском крае зарегистрировано всего 40582 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19 (+336 за последние сутки). Выздоровели 33 333 (+388 за последние сутки). Умерли 1370 пациентов (+21 за последние сутки). «Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что в эту статистику не входят данные закрытых городов, это Железногорск и Зеленогорск.

Темп прироста за сутки – 0,8 процентов.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10757 человек (+638 за последние сутки, снято с медицинского наблюдения - 835 жителей края).

Проведено тестов на коронавирус всего 1931116 (+13742 за последние сутки).

В оперштабе напомнили, что вакцинация от коронавируса уже началась. До конца этого года в Красноярский край поступит еще 2000 доз вакцины «Спутник V». Первыми будут прививать врачей, работающих в красной зоне. Процедура совершенно безопасна, но нужно будет соблюсти несколько правил: после прививки 3 дня воздержаться от алкоголя и на момент последней прививки должно пройти не менее 30 дней. Добавим, что будущим и кормящим мамам вакцинироваться нельзя, также это правило распространяется на людей старше 60 лет и детей.