Красноярцев ожидает теплая и снежная неделя

Снег будет идти почти всю неделю Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 14 декабря по данным специалистов Среднесибирского УГМС, будет облачно с прояснениями, до -6 градусов и снег, к ночи похолодает до -11 градусов. Ветер юго-западный, на дорогах гололедица.

Более подробно о погоде на предстоящую неделю «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в красноярском Гидрометцентре.

Во вторник, 15 декабря, ожидается до -4 градусов, снегопад. В темное время суток до –16 градусов, осадки прекратятся.

В среду, 16 декабря, самый холодный день на этой неделе. В светлое время суток будет около -13 градусов, вновь пойдет снег который продолжит сыпать и ночью, когда столбики термометров опустятся до -20 градусов.

В четверг, 17 декабря, днем -8 градусов, ночью -13 градусов. И снег все идет, идет…

В пятницу, 18 декабря, будет около -3 градусов, облачно и без осадков. Ночью -8 градусов и снова снегопад.

В субботу, 19 декабря, синоптики обещают до -5 градусов, облачно и временами небольшой снег.

Добавим, что в МЧС предупреждали об ухудшении геомагнитной обстановки в декабре. С 17 по 21 декабря ожидается усиление активности до 5–7 баллов. В эти дни почувствовать недомогание могут не только метеочувствительные, но и совершенно здоровые люди.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ночью 14 декабря на юге Таймырского района ожидаются порывы южного ветра до 15-18 метров в секунду, низовая метель. На северо-востоке центральных районов морозная погода, температура воздуха ночью -25,-30 градусов.

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