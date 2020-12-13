Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 13 декабря 2020 года: за сутки 336 новых случаев заражения Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 13 декабря. По данным оперативного штаба, зарегистрировано всего 40 582 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 336 новых случаев заражения. Темп прироста за сутки – 0,8 процентов.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Обратите внимание, что в общую статистику не входят два ЗАТО – Железногорск и Зеленогорск, по ним данные подаются отдельно.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 757 человек ФОТО: региональный Роспотребнадзор

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 757 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 638, а снято с наблюдения 835 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 1 931 116, из них за последние сутки 13742. На лечении находятся 5 879 человека, за сутки минус 73. Выздоровевших всего 33 333, за сутки плюс 388. И общее количество летальных исходов 1370, из них за сутки плюс 21.

Свежих данным по Железногорску на этот день нет. Но в Зеленогорске статистика относительно спокойная – всего 3077 случаев заболевания, из них за сутки – 17. Выздоровело 2206, за сутки 29. И количество летальных исходов не изменилось, по-прежнему 27.