Мело, мело по всей земле: видео из Норильска, где разбушевалась метель ФОТО: скрин видео

Норильск оказался во власти непогоды. Город буквально накрыла сильная метель. Кадры разбушевавшейся стихии уже попали в социальные сети. Репортаж буквально из пурги снимали местные жители, рискнувшие покинуть свое жилье. На сегодняшний день в регионе уже объявили штормовое предупреждение. В Норильске порывы ветра достигают 26 м/с при температуре -22 градуса. Видимость практически нулевая.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды перенесли авиарейсы «Норильск-Абакан» и «Абакан-Норильск». Как сообщили в аэропорту Абакана, самолеты должны были вылететь еще 12 декабря, теперь же пассажирам придется ждать отбытия до 14 декабря. Это вынужденная мера, к которой просят отнестись с пониманием.

Кроме того, из-за непогоды ввели временный запрет на движение всех видов транспорта за исключением технологического на трассе местного значения Норильск - Кайеркан - Алыкель – Дудинка. Ограничения действуют с 12 декабря. Отметим также, что в такую погоду местные жители не могут выбраться не то что в аэропорт, в другой район города.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, местным жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры личной безопасности – по возможности не покидать квартиры, а оказавшись на улице, не стоять под балконами, деревьями, рекламными щитами и другими металлическими конструкциями.