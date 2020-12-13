В Красноярском крае расследуют хищение более 122 миллионов рублей со счетов клиентов банка Фото: Мария ЛЕНЦ

Задержали подозреваемых в хищении денег со счетов клиентов банка. По предварительным данным речь идет о средствах в сумме больше 122 миллионов рублей. Вычислить злоумышленников смогли, объединив усилия сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, Московского уголовного розыска, главных управлений МВД России по Красноярскому краю, городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и ФСБ России.

По версии следствия, деньги подозреваемые уводили со счетов с помощью поддельных документов. «Липовые» паспорта фигуранты делали сами, потом предъявляли их в офисах сотовой связи, чтобы перевыпустить сим-карты с абонентскими номерами. К этим номерам были привязаны банковские карты потерпевших. Когда подозреваемые получали доступ к личным кабинетам в мобильном банке и переводили средства на подконтрольные счета. К слову, нарушители закона всячески пытались замаскировать свою криминальную схему, но однажды все равно попались в руки правоохранителей.

На сегодняшний день в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярском крае возбудили и расследуют уголовные дела по статье Уголовного кодекса «Кража». Установлены трое потерпевших.

- При обыске у подозреваемых нашли и изъяли банковские карты, мобильные телефоны и сим-карты. В отношении задержанных избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Пока устанавливают соучастников криминальной схемы, факты противоправной деятельности подозреваемых, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.