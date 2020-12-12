«Сама принесла убившие ее препараты»: в Туве после укола в частной клинике скончалась пациентка

В Туве после укола в частной клинике скончалась пациентка Фото: Мария ЛЕНЦ

«Мне нужно поставить укол» - примерно так прозвучали слова 36-летней жительницы Кызыла, которая под конец рабочего дня появилась на пороге частной клиники. Администратор поднялась навстречу. Как всегда с улыбкой, улыбка – это часть имиджа любой клиники. Укол – так укол, рядовая просьба, несложные манипуляции.

А дальше случилось непредвиденное – пациентке стало плохо, она потеряла сознание и вскоре скончалась. Спустя почти полтора месяца по результатам проведенной проверки следком завел уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Что же могло произойти в тот день 27 октября и что привело к трагедии? Есть пока предварительная версия, которую «Комсомольской правде»-Красноярск озвучили в пресс-службе следкома. И причина может быть комплексная. Во-первых, известно, что пациентка сама принесла с собой препараты, которые ее и погубили – это «Цефтриаксон», его развели раствором «Лидокаина» 10 %. Первый – антибиотик третьего поколения с широким спектром действия, который просто так в аптеке не купить, необходим рецепт врача. Второй – местный анестетик и сердечный антидепрессант.

Кто назначал женщине такие препараты? Или она занималась самолечением, как это часто случается? Предположительно имеет место второй вариант.

И еще: установлено, что внутривенную инъекцию сделала администратор клиники. Не врач, не медсестра, а именно администратор, у которой не оказалось полномочий на такую медицинскую манипуляцию. Плюс предварительно не была проведена проба на переносимость препарата.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей наступила от токсического действия лекарственных препаратов, - прокомментировали в следкоме. Свою проверку начал и территориальный орган Росздрава.

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