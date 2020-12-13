Коронавирус в Красноярске, последние новости на 13 декабря 2020: число выздоровевших приближается к 33 тысячам

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 13 декабря 2020: заболевших меньше, чем выздоровевших Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о коронавирусу в Красноярске и крае на утро 13 декабря 2020 года - общее число лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 40 тысяч 246. В том числе за последние сутки зарегистрировано 336 новых случаев. Темп прироста за сутки составил 0,8 процента.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В тройку городов с наибольшим суточным приростом входят Красноярск – 86, Норильск – 32 и Ачинск – 17.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции ФОТО: Роспотребнадзор по Красноярскому краю

Итак, в крае под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 112 человек, в том числе за последние сутки взяли под наблюдение 849 человек, сняли с наблюдения 835 человек. Провели всего тестов на коронавирус 1 876 389, из них за последние сутки 12 267.

Общее число выздоровевших всего 32 945. За последние сутки погибших – 20 человек, всего 1 349. В целом Красноярский край не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и остается на 12-ом месте.