Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 декабря 2020 года: количество перевалило за 40 тысяч человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 12 декабря 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 12 декабря. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 40 246 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 336 случаев. Темп прироста за сутки – 0,8 %, накануне он составлял 0,9 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Обратите внимание, что в общую статистику не входят два ЗАТО – Железногорск и Зеленогорск, по ним данные подаются отдельно.

Распределение по городам и районам края

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 954 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 793, а снято с наблюдения 912 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 1 917 374, из них за последние сутки 12 741. На лечении находятся 5 952 человека, за сутки минус 70. Выздоровевших всего 32 945, за сутки плюс 386. И общее количество летальных исходов 1349, из них за сутки плюс 20.

Свежих данным по Железногорску на этот день нет. Но в Зеленогорске статистика относительно спокойная – всего 3077 случаев заболевания, из них за сутки – 17. Выздоровело 2206, за сутки 29. И количество летальных исходов не изменилось, по-прежнему 27.