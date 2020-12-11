Красноярские единороссы провели со школьниками края онлайн-уроки, посвященные Конституции

Секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко

Сегодня, 11 декабря, в преддверии празднования 27-летия Конституции Российской Федерации секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко и первый заместитель председателя Законодательного собрания, депутат от «Единой России» Сергей Попов провели онлайн-уроки со школьниками края, посвященные этому государственному празднику.

Единороссы рассказали ребятам об истории Конституции, а также о социальном значении для молодежи и граждан России принятых в 2020 году поправок в Основной закон страны. Также школьники смогли задать спикерам интересующие вопросы в режиме обратной связи.

«Идея онлайн-урока принадлежит партии «Единая Россия». Мне кажется, это очень правильная идея в преддверии Дня Конституции, который мы отмечаем 12 декабря. В 1993 году мы приняли Конституцию нашей страны. Нынешний год – очень значимый, потому что 1 июля состоялось общенародное голосование по принятию поправок в Конституцию, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Мы поддержали эти поправки всем народом, всеми гражданами России. Поэтому особенный год – особенное внимание. Хотя 12 декабря заслуживает особенного внимания, в независимости от того, принимаем мы поправки или нет. Конституция - это важный и основной закон, который определяет движение нашей страны, задает ориентиры, ценности, с которыми мы живем. Сегодня мы говорили с ребятами о Конституции, как о важном законе, который является главным юридическим документом страны. И мне бы очень сильно хотелось, чтобы некоторые статьи и главы они внимательно посмотрели и изучили. Документ объемный, но его нужно знать», - отметил по итогам своего онлайн-урока Сергей Попов.

Алексей Додатко сегодня находится с рабочим визитом в Шарыпово, но это не помешало ему провести онлайн урок с учениками норильской школы №36, выпускником которой он сам является.

«Онлайн-урок, посвященный Конституции Российской Федерации сегодня проходит в нескольких школах Красноярского края. Это проект придумала и реализовала партия «Единая Россия». Я сегодня встретился со школьниками школы №36 города Норильска в Талнахском районе. Я сам заканчивал эту школу еще в 92-ом году. Мне было очень интересно пообщаться сегодня со старшеклассниками этой школы. Знаю, что в этом проекте приняли участие и депутаты Законодательного собрания, и другие наши партийцы. В этом году праздник проходит в очень важный, с точки зрения государственного строительства, год. В 2020 году у нас прошло всенародное голосование по внесению поправок в Конституцию. Большинство жителей нашей страны приняли участие и в обсуждении поправок, и в самом голосовании. Очень важно, чтобы школьники, старшеклассники, которые входят в жизнь в качестве полноценных граждан Российской Федерации, понимали важность, функцию и смысл Конституции, как главного, основополагающего закона нашей страны», - отметил Алексей Додатко.