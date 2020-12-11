Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 декабря 2020 года: антирекорды бьет Железногорск – больше 100 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 11 декабря 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае. По данным оперативного штаба на 14 часов 11 декабря зарегистрировано всего 39 910 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 337 случаев. Темп прироста за сутки составил 0,9 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в нее не вошли показатели по двум закрытым городам Зеленогорску и Железногорску, о них – отдельно.

Распределение по городам и районам

Итак, в крае под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 073 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 861, а снято с наблюдения 902 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 1 904 633, из них за последние сутки 14 645.

Количество выздоровевших за сутки вновь больше, чем заболевших – 390 человек, а всего 32 559. Погибших – 16 человек, всего 1 329. В целом Красноярский край не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки и остается на 12-м месте.

И вновь антирекорд бьет Железногорск, там за сутки коронавирус подтвердился у 109 человек. Всего – 4 847 случаев заражения. Однако выздоровевших наполовину больше – за сутки 156 человек, всего – 4 003.