Погода в Красноярске на выходные: небольшой мороз, легкий снег, несильный ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Последний рабочий день на этой неделе и – традиционный для многих красноярцев вопрос: а что ждет нас на предстоящие выходные 12 и 13 декабря. Посмотрим, какой прогноз подготовили для нас специалисты Гидрометцентра. В целом можно охарактеризовать погоду так: будет небольшой мороз, легкий снег и несильный ветер. Конкретно: в ночь с пятницы на субботу 12 декабря столбик термометра опустится до -20 градусов, днем ожидается до -14. В ночь на 13 декабря будет уже теплее (если можно так сказать о минусовых температурах) – только -17. Зато днем до -10 градусов. Вероятны небольшие осадки и западный ветер до 3 метров в секунду.

Что касается начала следующей рабочей недели, то обещанные ранее 40-градусые морозы вроде как отменяются, будет всего до -7 днем и до -12 ночью. Но, как мы помним, погода – дама очень непредсказуемая.

Для тех, кто хочет на выходные прокатиться на юг края, скажем, на Ергаки: там будет на пару-тройку градусов теплее, чем в краевом центре, но вероятность снегопада выше. А вот на севере зима, как полагается: до 30 мороза. И опять снег, Норильск и Дудинку по-прежнему засыпает снегом. К слову, за полярным кругом началась полярная ночь.