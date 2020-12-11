Репортажи о Богучанской ГЭС победили в конкурсе «Энергия воды»

РусГидро подвело итоги двенадцатого ежегодного конкурса «Энергия воды» на лучшее освещение в СМИ и социальных медиа темы развития возобновляемых источников энергии в России, энергетики Дальнего Востока и деятельности РусГидро. Участие в конкурсе приняли около 50 журналистов из разных регионов России, они представили на суд жюри более 230 работ. В 2020 году в конкурс были включены 2 спецноминации: «100 лет ГОЭЛРО» - за материалы о ГЭС, построенных по Плану ГОЭЛРО и в настоящее время входящих в состав РусГидро, и «Энергия для Победы» - за материалы о подвигах энергетиков в годы Великой Отечественной войны.

В номинации «Лучший блогер» победителем стал Сергей Токарев – автор фото-репортажей о работе Богучанской ГЭС, акции по выпуску мальков осетра и социальных проектах энергетиков. В номинации «Энергия - людям» 2 место заняла Наталья Ашихмина, корреспондент издания «Лаборатория новостей», автор публикаций, посвященных Богучанской ГЭС.

В 2006-2019 гг. победителями конкурса «Энергия воды» за публикации о Богучанской ГЭС становились авторы и творческие группы ГТРК Красноярск, СТС-Прима (г.Красноярск), журнала «Деловой квартал» (г.Красноярск), газеты «Советское Приангарье» (г. Кодинск), «Восточно-Сибирская правда» (г. Иркутск), а также блогеры из Новосибирска и Красноярска. В 2020 году цикл репортажей телеканала «Прима» «Станция на Ангаре» занял 3 место в конкурсе МедиаТЭК-2020.

Конкурс «Энергия воды» учрежден РусГидро и проводится с 2008 года. За это время на конкурс прислано более 1 700 работ из разных регионов России, дипломантами стали более 280 журналистов и блогеров. Цели конкурса - привлечение российских СМИ к всестороннему и объективному освещению темы возобновляемых источников энергии и развития энергетики Дальнего Востока, популяризация в обществе темы необходимости модернизации энергетической отрасли, а также повышения ее энергоэффективности.