Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 декабря 2020: количество заболевших подбирается к отметке в 40 тысяч человек

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 11 декабря 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о коронавирусе на утро 11 декабря на территории Красноярска и края выглядит следующим образом. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 39 573 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 336 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,9 %. Это – не считая закрытых городов Зеленогорска и Железногорска.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольший прирост в Красноярске – 82 новых случая, в Норильске – 36, в Северо-Енисейском районе – 17, Канске – 15.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 114 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 853, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 851. Проведено тестов на коронавирус всего 1 889 988, из них за последние сутки 13 599.

Показатели по городам и районам

По количеству выздоровевших – всего с начала пандемии – 32 169 человека, за минувшие сутки 387. Потери – всего 1 313 погибших, за минувшие сутки 19 человек скончались.

А теперь показатели закрытых городов. В Железногорске зафиксировано 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровели 150 пациентов, на домашний карантин направлены 148 железногорцев, 110 человек его уже завершили. На лечении находится 891 человек. Всего в Железногорске 4 738 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 3 847 пациентов выздоровели. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 10 802 человека, 10 390 – его уже завершили.

В Зеленогорске всего зафиксировано 3011 случаев заболевания, из которых 52 – за минувшие сутки. Выздоровевших там 2081 человека, за сутки – 73 новых пациента закрыли свой больничный лист. И летальных исходов – 26, новых за сутки не прибавилось.