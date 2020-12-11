В первый раз в онлайн-класс: Школа юного геолога приглашает учеников

Фото: предоставлено Музеем Геологии

В Музее геологии Центральной Сибири (GEOS) работает Школа юного геолога. Здесь обучаются в основном три года. За это время дети успевают узнать о геологии практически все: от самых азов до прикладных вещей. Помимо лекций большое значение уделяют практике, ребята участвуют в летних экспедициях, регулярно занимают призовые места в олимпиадах краевого и общероссийского уровней.

Узнать больше о своей Земле

Дети из младшей возрастной группы - 4-7 классы - сначала знакомятся с десятками новых минералов, затем переходят к познанию горных пород - составных частей земной коры и внутренних оболочек планеты. Учащиеся изучают основы общей геологии, объединяющей знания о Земле. Специалисты рассказывают ребятам о происхождении Солнечной системы с ее планетами, различиях в строении небесных тел, истории Земли, процессах, протекающих во внешних ее сферах и внутренних оболочках, приведших к рождению жизни, образованию полезных ископаемых.

Старшие группы учащихся из 8-11 классов изучают фундаментальные вопросы геологической науки, затрагивающие историческое развитие Земли, процессы в сфере взаимодействия природы и общества, закономерности размещения в земной коре месторождений полезных ископаемых. Изучаются стадии геологоразведочных работ, цель которых – обеспечить экономику страны минеральным сырьем и энергетическими ресурсами.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Геология – это судьба!

Юные геологи планируют и в будущем связать свою жизнь с геологией.

- Я занимаюсь в Школе юного геолога уже два года, - рассказывает Мирон Обанин, ученик 6 класса. – На ярмарке увидел площадку музея, где было представлено много минералов. Я остановился, стал разглядывать и мне предложили прийти в Школу. Мне там очень нравится! Мы изучаем всякие породы, минералы, участвуем в экспедициях. Я много узнаю нового и интересного. Больше всего мне нравится палеонтология, там мы изучаем древних животных. В первый же год на олимпиаде я занял первое место. Сейчас я еще конкретно не определился, кем буду работать, но вполне возможно, что я стану геологом.

Татьяна Шевырева, ученица 6 класса пока не определилась с профессией, но точно уверена, что ее будущее будет связано с геологией.

– В Школу геологии я попала совершенно случайно. Мои сестры сходили в Музей геологии и поделились со мной своими впечатлениями. Я заинтересовалась и записалась на экскурсию. Затем посетила еще несколько экскурсий, сходила на реку Кача. И записалась в кружок. Больше всего мне нравится минералогия, по ней мне все понятно. Я постоянно участвую в олимпиадах, несколько раз занимала призовые места. Учиться очень интересно и мне совсем не трудно, у нас хорошие учителя, все показывают и рассказывают.

Фото: предоставлено Музеем Геологии

Игорь Акулов тот редкий человек, который определился со своей профессией еще в третьем классе. А произошло это как раз на экскурсии в Музее геологии.

- Еще в третьем классе я увидел красивые камни и понял, что хочу этим заниматься, - делится Игорь, студент 2 курса Института горного дела СФУ. – В общей сложности я ходил в Школу юных геологов при музее около девяти лет. Сначала изучал азы, но из года в год знания пополнялись. Когда начал участвовать в олимпиадах, занимать призовые места, появился соревновательный азарт. Успехи вдохновляли, я стал серьезно заниматься геологией, и уже не представлял своей жизни без нее. Ведь это непередаваемые ощущения, когда в экспедиции находишь какой-то камень и можешь по его свойствам определить – что это за минерал, какие геологические процессы привели к его образованию. Это приносит мне необычайное удовольствие!

Игорь совмещает учебу с профессией экскурсовода в Музее геологии Центральной Сибири, трудится в качестве преподавателя в Школе юного геолога. После окончания ВУЗа Игорь получит профессию инженера – геолога - геохимика. Чем именно будет заниматься, еще до конца не определился. Молодого человека привлекает как романтика геологических экспедиций, так и работа в лаборатории. Он надеется, что сумеет совместить эти направления.

Онлайн-формат – для всех желающих

- В следующем году мы запускаем новый онлайн-формат наших уроков для всех, кто хочет получить геологические и экологические знания, – рассказывает Юлия Мансурова, директор музея геологии Центральной Сибири. – Ведь дети, заинтересованные в геологии, есть как в крупных городах, так и в маленьких селах. И они тоже должны иметь возможность учиться в нашей Школе. Когда ученики участвуют в олимпиадах, то нам видно, что те учащиеся, которые по каким-то причинам не могли присутствовать на клубных занятиях, подготовлены гораздо хуже. Потому что все-таки самостоятельно очень сложно освоить весь материал, требуется помощь педагога. И при формате онлайн-школы такая возможности будет у всех. С педагогами будет налажена двусторонняя связь, ребята смогут задавать вопросы. Мы очень надеемся, что наша Школа станет для многих проводником в увлекательный мир геологии.

Помимо лекций предполагается большая практическая часть, которая будет включать онлайн-походы, различные квизы и другие интересные мероприятия. Занятия будут проводиться один раз в неделю, чтобы наши ребята смогли полностью погрузиться в мир минералогии, палеонтологии и петрографии.

Геология в крае развивается

Давний партнер и друг Музея GEOS - золотодобывающая компания «Полюс». В компании, в которой геология является одним из самых важных направлений деятельности, очень серьезно относятся к воспитанию молодого поколения геологов.

- Мы рады, что тема геологии сегодня в крае развивается большими темпами, - рассказывает директор по работе с государственными органами «Полюс Красноярск» Никита Смирнов. Все больше школьников выбирают для себя изучение этой дисциплины. В свою очередь, наша компания всегда готова помогать юным исследователям. С музеем Geos мы дружим уже четыре года: реализуем совместные проекты геологической и экологической направленности, помогаем в текущей деятельности. Сейчас, например, готовим к выпуску красочный каталог минералов, который смогут увидеть все посетители музея. В этом году вместе придумали формат онлайн-школы. Закупили современное оборудование для видеостудии, микроскопы, пособия. Уверены, что онлайн-формат позволит приобщить к изучению геологии заинтересованных ребят из отдаленных районов края.

Фото: предоставлено Музеем Геологии

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