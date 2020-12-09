Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 9 декабря 2020 года: регион перешел рубеж 39 000 заболевших

Примета времени: ковидные госпитали в каждой больнице... Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на 14 часов 9 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 39237 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 340 случаев заболевания.

Темп прироста за сутки не изменился – 0,9 %.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11112 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 849 чел. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 835.

Проведено тестов на коронавирус всего 1876389, из них за последние сутки 12267.

За последние сутки умерли от коронавируса 15 человек, а всего погибших 1294 погибших.

- Красноярский край не поменял свою позицию среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, вплотную приблизившись к первой десятке. Край на 11-м месте. Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Сегодня в регионе выявлено на 3 случая коронавирусной инфекции больше, чем днем ранее - 340 человек заболели. Регион преодолел планку в 39 тысяч инфицированных за все время с начала эпидемии. Число выздоровевших вновь превысило количество инфицированных - 377 пациентов выписаны из стационаров, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.

Количество заболевших по городам и районам края. Фото: оперштаб Красноярсокго края по борьбе с коронавирусом.

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.