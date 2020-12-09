«Я вам покажу!»: пышная сибирячка решила впечатлить супруга и стала моделью plus size

Александра Рыженкова Фото: из личного архива

Жила-была пышка, избавилась от лишних кило да и нашла свою любовь. Такими избитыми сюжетами полон интернет. У 44-летней Александры Рыженковой – своя, оригинальная, история. Красноярка, чей вес был больше 100 килограммов при росте 1 метр 78 сантиметров, постройнела, чтобы… произвести впечатление на мужа. (И ради себя, конечно тоже). Однажды тот отпустил в ее адрес безобидное замечание, и пошло-поехало. Началось на семейной кухне, а закончилось - подиумом. Как все было, женщина рассказала «Комсомольской правде – Красноярск».

Александра набрала вес после рождения дочери Фото: из личного архива

Не тростинка? Бесперспективная!

«Сама я из Норильска, там познакомились мои родители, жила семья: папа, мама, брат и я. В детстве никогда не была полной. Хотя такая предрасположенность у нас в генах: бабушка в молодости была очень красивой. И ОЧЕНЬ большой. Обе тети тоже крупные. Хотя мама, наоборот, стройненькая. И дочка моя - модельной внешности.

Вспоминает: девчонкой мечтала танцевать. Обошла несколько кружков – везде отказ. Брали только изящных, как тростинка. Остальные – бесперспективные. «Меня там всегда заворачивали. Отпинывали не из-за лишнего веса, а из-за широкой кости».

Александра с мужем Фото: из личного архива

Девушка-виолончель

Но гадким утенком Саша никогда не была. Симпатичная, голубоглазая, одета с иголочки.

«В советское время в Норильске, как и везде, были пустые полки. Но мама всегда старалась найти что-то красивое. Нам шили или привозили из Москвы. Помню, в школе у меня выпала шапка - песцовая, сделанная на заказ. – Ой, кто-то потерял! «Это Сашина, - вмиг опознала вахтерша. - Ни у кого такой больше нет!».

Александра с виолончелью Фото: из личного архива

К тому же, кроме модных новинок, у нее было главное – музыка.

«Я играла на виолончели, ходила с братом в музыкальную школу. Представьте: ветер, метель. И мы с этими виолончелями премся через пургу. Их мотает, собаки на нас бросаются, ох! Ничего – пережили. Я пошла дальше – окончила колледж, академию искусств. И сейчас играю в оркестре театра оперы и балета. Говорят, инструмент выбрала по себе. Сравнивают с виолончелью: узкая талия и широкие бедра. А я считаю: красивее инструмента еще не придумали. Когда у Рахманинова спросили, почему ничего не писал для скрипки, он поднял брови: «Зачем, если есть виолончель?». Она звучит, как человеческий голос».

Фото: из личного архива

«Смотрины» в кондитерской

Девушка-виолончель: высокая, фигуристая, без проблем с лишним весом. В 18 лет Саша перебралась в Красноярск, поступила в институт, устроилась в оркестр.

«Училась на дневном, работала. А еще же надо заниматься хотя бы по 3-4 часа в день. Вот и получалось: подъем в 5.30 – 6 утра. К 7 – 7.30 едешь в институт, упражняешься перед занятиями. Пары до 15-16, потом на работу часам к 17. Домой приезжаешь часов в девять вечера. Когда нормально питаться, готовить? Родители в Норильске, жила одна. Позавтракаешь около 7 утра, поужинаешь в десять вечера. В перерыве, если успеешь, в буфете съешь коврижку с чаем или пирожок, что там полезного? Лет за пять я сильно поправилась. До 56 размера, сколько весила, не знаю. Но тогда взяла себя в руки, за полтора года сбросила 25 килограммов. Села на низкоуглеводную диету. Можно было только белки: мясо, сыр, яйца. Ни крупы, ни сладкое – ничего. А как мне хотелось! Я даже заходила в кондитерскую и выбирала, какое пирожное съем, когда похудею. Выберу – и обратно, не покупала. Полтора года сладкое в рот не брала, даже фрукты. И, знаете, что интересно? Первые две недели тяжело – прямо умираешь. А потом все блокируется, и ты перестаешь хотеть запретного».

В детстве Фото: из личного архива

Одна неосторожная фраза и…

Как раз тогда Саша встретилась с будущим мужем. Алексей работает в ГУФСИНе, тогда был капитаном, сейчас подполковник. Ладный, крепкий… Их познакомили друзья, нарочно позвали в одну компанию, решив, что подходят друг другу. Как в воду глядели: пробежала искра, через несколько месяцев влюбленные поженились.

«Когда выходила замуж, я была стройненькая-стройненькая. Первая беременность, родила сына, ему сейчас 14 лет. Набрала 18 килограммов, но они быстро ушли. Через некоторое время на свет появилась наша дочка. На днях ей исполнилось 11. Я тоже поправилась, но некритично. А потом началось: кормила грудью, и меня понесло во все стороны. Притом, что ела абсолютно нормально. Это был какой-то кошмар, гормоны».

Александра с мужем Фото: из личного архива

Чего только не делала: купила безлимитный абонемент в фитнес-зал, на год. Хоть бы на 100 граммов похудела! Признается, вес все рос и рос. Дошло до 102-103 килограммов. Была в отчаянии, даже перестала покупать одежду.

Вышла из декрета, заниматься собой стало некогда вообще. Не с кем оставить детей. Родители на севере, супруг большую часть времени в командировках. Возила детей в садики, потом мчалась на работу, обратно. И так месяцами…

Но как-то случилось неожиданное. У них с мужем было все хорошо, 15 лет душа в душу. Только вот однажды Алексей в шутку бросил: «Ты так поправилась, от меня никуда не денешься. Проскочил такой момент. И меня, признаюсь, это задело. Ну, думаю, я теперь покажу!».

«Мисс Вдохновение»

Позже окажется: мимолетное замечание перевернуло всю ее жизнь. Через несколько дней наткнулась на объявление в интернете: «Приглашаются желающие принять участие в конкурсе «Пышка-2016». Задумалась, а что я вижу, помимо театра? Тогда и решилась: попробую.

Первый конкурс, 2016 год Фото: из личного архива

Открыла шкаф и поняла, у нее всего одно платье – парадное, в котором можно выйти на люди. Зачем больше, когда ты вся в семье, детях. Но назад дороги не было – стала готовиться.

«Претенденток много – отборочный тур через интернет-голосование. А у меня нет даже страницы в соцсетях, ну кто за меня проголосует? И все же прошла. И оказалось, это очень интересно. Нас обучали танцам, дефиле, фотопозированию, другая планета! Поставлено все было здорово. И я даже не заметила, что стала худеть. Как-то само собой.

И вот результат – меня выбирают «Мисс Вдохновение». Конечно, мой творческий номер - игра на виолончели. Романс «Не уходи, побудь со мной». Успех! Мужа как подменили. Друзья ему давай твердить (в шутку): «Все, теперь надевай на жену маячок, чтобы не увели!». А я всегда считала себя красивой».

Александра на первом конкурсе, 2016 год Фото: из личного архива

Красота даже лечит

А потом была учеба в агентстве «SIBPLUS MODELS» (оно специализируется на моделях любого формата и возраста), съемки в рекламе, дефиле, новые люди, встречи.

«Это было потрясающе. Как оказалось, красота не только спасает мир, но и лечит (смеется). У меня сильно болела нога, была проблема с суставами. А мы занимались и танцами (привет мечте детства), и подиумным шагом. В итоге проблема ушла вообще, понимаете?».

Через пару лет она состоялась как плюс-сайз-модель. И в 2018-м заявилась на конкурс «Большая краса Сибири» - теперь шла за короной, целенаправленно.

Фото: из личного архива

«Понимала, что мой размер не 44, где-то есть жирок. Но убеждена: женщина может быть прекрасна в любом размере. И вот конкурс через три дня, а я ломаю руку. Гипс от пальцев до плеча – полностью, так больно, я на лекарствах. Но решаю: готовилась несколько месяцев, как брошу? Тем более мне выходить первой, все отрепетировано. Почему должна отступать?

Тогда быстро все переиграли: на первый номер надели на меня рубашку с длинным рукавом, а не с коротким. На вечерний выход - меховую накидку. А на творческий номер – мы пели с дочкой «Чунга-Чангу», задрапировали руку платком – под леопарда. Переодеваться помогал муж, а кто еще? Сначала из зала запишет видео, потом бежит за кулисы натягивать на меня колготки, и назад.

Александра

Представляете, из жюри не заметил никто. Заняла первое место и завоевала приз зрительских симпатий. Только, когда на награждение вышла без горжетки, все ахнули: «Саша, что это у тебя?». А там гипс торчит. Так было больно, столько часов на лекарствах. Но победу присудили не из жалости. После конкурса началось что-то страшное. Мужчины завалили сообщениями в соцсетях, даже пришлось закрыть страницу - у меня же есть любимый».

Нет сладкого – нет целлюлита

«Сейчас ношу 50-52 размер, постройнела еще больше. Но сильно сбрасывать мне нельзя. Как-то похудела до 77 кг, было страшно смотреть: ребра торчали, как у коровы.

2018 год Фото: из личного архива

В свои 44 года выгляжу лучше, чем в 35. «Ты прямо молодеешь!» - замечают знакомые. В чем секрет? Перестала есть сладкое: фрукты могу, а кондитерку нет. Знаете, какая стала кожа после этого. Обновилась, начала вырабатывать коллаген. Как я говорю: надо себя держать в колготках, не выпрыгивать из них далеко. Когда бросаешь сахар, даже целлюлит исчезает, все разглаживается, это я вам 100% скажу. Хочешь сладкого, есть много вариантов полезных лакомств - пожалуйста.

Александра в рекламе Фото: из личного архива

Конечно, занимаюсь спортом, после 40 это обязательно, чтобы не расплыться. Сын последовал моему примеру. Был таким пухленьким, ну, думаю, колобок катается. А тут за себя взялся, занялся спортом – толканием ядра. И в 13 лет похудел на 13 кг. Ходит в тот же спортзал, что и я. Качается с тренером, по индивидуальной программе. Пошел в рост - 182 см, 47-й размер ноги. Кстати, тоже музыкант, ударник, лауреат конкурсов.

… Хожу к специалисту по питанию, она говорит: есть три кита – ограничение в еде, спорт и косметические процедуры.

В современном мире проблем с добыванием пищи нет. А организм наш не меняется с эпохи мамонтов. Тогда добыли мамонта, съели, а потом три недели голодают. И организм копит жир, потому что знает: есть нечего, нужны запасы. Поэтому нам надо и питаться нормально, и тратить энергию, заниматься спортом. Если перестать есть, организм поймет: наступили черные дни – примется копить жир.

И последнее: все в голове. Силой мысли со своим телом можно творить чудеса. Если ты считаешь себя толстой и некрасивой, хоть заходись в этот спортзал. А, если ощущаешь себя красоткой, хоть и понимаешь: вот тут нужно немножко скорректировать, тогда все получится».

Александра в рекламе Фото: из личного архива

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