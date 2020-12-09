Коронавирус в Красноярске, последние новости на 9 декабря 2020: снова растет смертность

101-летняя жительница Красноярска сумела справиться с ковидом и ее уже выписали из госпиталя! Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 14.00 8 декабря 2020 года зарегистрировано 38 897 заболевших, за последние сутки диагноз подтвердили еще у 337 человек. По данным регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста составил 0,9%.

Врачи вылечили 31 405 пациентов, в том числе за последние сутки 343. Всего с начала пандемии в Красноярском крае от коронавируса умерли 1 279, в том числе 25 за последние сутки. Такого не было даже в начале пандемии.

Напомним, статистика по закрытым городам ведется отдельно. За последние сутки в Железногорске заболели еще 163 человека (всего 4 503). В Зеленогорске заразились 30 (всего 2 900). То есть всего по региону 530.

- Красноярский край опустился на одну позицию среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, и вновь приблизился к первой десятке, - отмечает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Край на 11-м месте. Количество летальных исходов вновь увеличилось - 25 за сутки.

"Комсомольская правда"-Красноярк рассказла вчера историю о том, как 101-летняя пациентка справилась с ковидом, ее уже выписали из госпиталя!

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Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.