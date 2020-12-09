Пусть День добра станет годом

«День Енисея», за несколько лет превратившись в масштабную акцию трех регионов - Красноярского края, Хакасии, Тувы, - стал называться «Днем рек». Он проводится не только в городах присутствия РУСАЛа, но и там, где этого хотят жители. Фото: из архива компании

Весна всех объединила

- Этот непростой год показал, насколько мы сильны. Никогда волонтеры не объединялись в общее дело так, как нынешней весной, - говорит соведущая праздничного эфира Елена Южакова, директор департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти Алюминиевого дивизиона РУСАЛа. – С чего все началось? Мы помогали пенсионерам и ветеранам — бывшим работникам предприятий компании, которые оказались в вынужденной изоляции. В целом по стране собрали и развезли 10 000 продуктовых наборов на сумму 42 миллиона рублей. В Красноярске развозили наборы два раза, по 600 штук в апреле и в мае. Каждому человеку нужно было позвонить, выяснить, требуется ли наша помощь, дома он или на даче, договориться о времени встречи. Приехав, не просто коробку передать, а поддержать человека, поговорить, пусть и на расстоянии. Я тоже волонтерила, мои знакомые подключились.

Пандемия спутала планы. Очень много было идей добрых дел у РУСАЛа в год 75-летия Великой Победы. Удалось сделать только часть. Жесткие требования, изоляция пожилых людей. Вместе с «Комсомолкой» металлурги провели майский «Сиреневый день» во дворах ветеранов. Кто-то смотрел из окна, кто-то смог спуститься во двор. Воспоминания, поздравления, слезы, подарки. Все – на дистанции. Получилась трогательная история о победной весне и добре.

- Осенью, когда появилась возможность расширить границы акций, мы высадили 250 кустов сирени на улицах Красноярска, названных в честь Победы и победителей. Если объединить на карте все наши сиреневые аллеи, получится символическая цифра 75, - рассказывает Елена Южакова. - Надеемся, когда-нибудь мы покажем с высоты, как это выглядит.

Поддержать неравнодушных

По словам Елены Южаковой, с каждым годом все больше людей интересуется, как принять участие в проектах. Большой запрос на экологические и социальные акции. РУСАЛ в ноябре объявил о старте грантового конкурса «Помогать просто».

- Заявку можно подать через наш Центр социальных программ. Помогать можно детям, пожилым, всем, кто в помощи нуждается, - рассказывает Елена Южакова. - Лучшие волонтерские инициативы получат от компании грантовую поддержку до 100 тысяч рублей. Успейте до 14 декабря подать заявки, и это будет настоящий новогодний подарок в Год добра, как я называла бы 2020-й.

Рассматривая заявки, прежде всего нам нужно понимать, что люди действительно готовы помогать. Кому адресован проект? Нуждается ли эта категория в помощи? Насколько реально реализовать идеи? Есть ли собственные ресурсы? Есть ли положительный опыт?

О «Мечте»

Есть желание? Все получится! Говоря в эфире об успешных проектах этого года, Елена Южакова привела в пример красноярский кинотеатр «Мечта», выигравший грант проекта «Зеленая волна».

- Кинотеатр находится в рабочем районе, рядом оживленная трасса. Поэтому было важно создать камерный зеленый уголок. И благодаря нашему гранту все получилось.

Скоро здесь будет очень уютно. Сотрудники назвали свой проект «Островок мечты»: высадили рябины, ели, барбарис, гортензии, лилейники, сделали красивые цветочные клумбы.

Акция «Время помогать»: 10000 продуктовых наборов волонтеры доставили ветеранам предприятий РУСАЛа. Фото: из архива компании

Истории из регионов

Говоря о волонтерстве и отвечая вопрос, насколько активны сами сотрудники РУСАЛа, принимают ли они участие в проектах, разночтений нет – «да». Волонтерство на предприятиях давно стало и частью корпоративной культуры, и реализованной потребностью помогать, особенно в непростые времена.

В эфир марафона с добрыми историями вышли разные города присутствия РУСАЛа.

- В первую волну пандемии создали волонтерский центр, там были и психологи, доставляли продуктовые наборы пожилым людям – 17 тонн получилось, - рассказывает Ксения Талай, волонтер, руководитель пресс-службы Ачинского глиноземного комбината. – Расслабляться времени не было, занимались озеленением. Наши волонтеры выиграли грант «Территория РУСАЛа» на благоустройство Парка Победы, мы подключаемся, руки всегда нужны.

Всем хочу пожелать волшебства в Новый год, а у нас впереди еще акции «Добрый Дед Мороз» и новогодний марафон «Верим в чудо, творим добро».

Напомним, в Ачинске принял первых пациентов построенный в кратчайшие сроки по инициативе сибирского промышленника и мецената Олега Дерипаска медицинский Центре помощи и спасения для лечения внебольничной пневмонии. Он суперсовременный, оснащен высокотехнологичным медицинским оборудованием от ведущих мировых производителей, в том числе компьютерным томографом, аппаратом УЗИ экспертного класса.

Всего подобных центров в России будет семь, практически все построены с нуля по инициативе Олега Дерипаска после встреч с рядом российских губернаторов . Стоимость проекта оценивается примерно в 4 млрд рублей. И это первый пример частных инвестиций в возведение медицинских центров.

- Когда центр сдавали в эксплуатацию, волонтеры вызвались помочь, - рассказывает подробности Елена Южакова. – Дел всем хватило: расставляли мебель, делали генеральную уборку, наводили порядок на территории вокруг здания.

Мысль о том, что помощь может быть разная, кому что по силам и близко, прозвучала в эфире из далекого поселка Таежного.

- В молодежном совете нашего завода есть музыкальная группа. Ребята договорились с Дворцом культуры и из заброшенного подвала сделали репетиционный зал. Сейчас там, с поправкой на пандемию, работает настоящий досуговый центр для детей, - рассказывает Татьяна Каминская, волонтер, руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода. – Ребята молодцы, они помогают таежнинской школе-интернату, на средства гранта РУСАЛа отремонтировали спортивный зал, он теперь как новенький. Дети помогают нам в ответ, рассаду выращивают для территории завода и поселка – такой получается обмен добрыми делами. Еще один грант «Территория РУСАЛа» выиграла администрация поселка, чтобы сделать Аллею памяти: будут деревья, брусчатка.Жители собрали и личные средства на мемориальную плиту. Я благодарю всех добровольцев и желаю им добра!

В благотворительной выставке «Из Сибири с любовью» участвовали 10 волонтерских организаций из Ачинска, Братска, Саяногорска и Красноярска. Среди них — «Дом в горошек», его поддерживают маленьких пациентов в больницах.

Удалось выйти в праздничный эфир и волонтерам Хакасии с рассказом о самом крупном общественном проекте «День Енисея», который в Саяногорске проводится уже девять лет и стал любимым семейным праздником.

- «День Енисея» у нас проходит в виде экопикника: сначала убираем берега от мусора, а затем детей и взрослых ждут полезные мастер-классы, угощения на гриле. В этом году из-за пандемии нам пришлось ограничить количество участников, соблюдать дистанцию, - рассказывает Ирина Ефремова, волонтер, менеджер Центра социальных программ РУСАЛа в Саяногорске. - Зато потом, все вместе, волонтеры Саяногорска, Братска, Красноярска встретились на онлайн -рансляции. Было здорово. Я поздравляю всех коллег, всем волонтерам желаю здоровья, берегите себя, своих близких! Всем хороших идей и проектов!

Кстати, самые опытные в Саяногорске, по словам Ирины, - «серебряные» волонтеры. Постоянные победители грантовых конкурсов РУСАЛа, они помогают детям-инвалидам: рисование, вышивка, вязание, гончарское мастерства - удивительно человечные проекты, от сердца к сердцу.

А других, наверно, в волонтерстве и нет. На 100 процентов прав Алексей Додатко, руководитель регионального исполнительного комитета Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия», который, присоединившись к эфиру, сказал вот такие слова:

- Праздник молодой, ему всего три года. Но этот год доказал, что это движение - важное и нужное, а волонтеры – это люди с большим сердцем и светлой душой. И я хотел бы поблагодарить всех волонтеров, и партийных, и нет. По нашему опыту скажу, что в волонтерство приходят люди, которые сами нуждались в свое время в помощи, и они лучше всех понимают, как иногда необходимо дружеское плечо.

Верим в чудо

Радиослушатели интересовались, продолжится ли новогодняя история, инициированная РУСАЛом.

- «Верим в чудо, творим добро» - очень добрый проект, который позволяет нам помочь тем, кто по какой-то причине не может создать себе праздник сам, - говорит Елена Южакова. - Что главное в Новый год? Главное - это ощущение чуда, а у детей - вера в то, что Дед Мороз существует. Надеемся, наш проект получится в условиях ограничений пандемии, - делится Елена Южакова. - В этом году, к сожалению, массовых праздников и торжественных открытий елок не будет. Но можно отметить по-семейному, прийти с детьми в ледовые городки. Мы профинансируем строительство нескольких ледовых городков в Красноярске: традиционную кразовскую елку в сквере Космонавтов, а также городки в новом сквере Солнечного и в микрорайоне Покровском - что меня как депутата Центрального района очень радует.

Учиться волонтерству

Важная тема, прозвучавшая в эфире, была посвящена тому, как стать волонтером или сопричастным к добрым делам. РУСАЛ входит в национальный совет по корпоративному волонтерству, много лет работает Центр социальных программ РУСАЛа. Он является источником добрых проектов и их объединяющей силой. Цель - дать возможность жителям территорий присутствия РУСАЛа активно участвовать в городской жизни, менять мир вокруг себя, будь то создание нового сквера, молодежного центра или приюта для животных. Тысячи людей участвуют в программах «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Школа городских изменений» и т.д. Компания идет дальше, чем просто финансирование благотворительных и инфраструктурных проектов. Она учит местные сообщества самостоятельной работе, взаимодействию с властью и бизнесом. Чтобы добрые дела продолжались и без грантов. Именно поэтому значимым событием года для волонтерского сообщества Красноярска и городов Сибири, а к нам приехали гости из Братска, Иркутска, Хакасии, стало мероприятие «Из Сибири с любовью». На одной площадке, в краевой филармонии, собрались десятки волонтерских сообществ. Именно здесь многие волонтеры получили ответы на вопросы, как развивается сегодня в России и в мире культура благотворительности и сбора частных пожертвований - волонтерский фандрайзинг. Специальным гостем стал известный российский фандрайзер – соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» и директор информационного портала «Такие дела» Митя Алешковский.

- Да, мы приглашаем федеральных экспертов, и мастер-класс Мити Алешковского был интересен аудитории, поднял уровень красноярского волонтерства, - уточнила Елена Южакова, рассказывая о форматах обучения волонтерству.

Еще ценность этой благотворительной выставки была в том, что красноярцы могли в течение всего дня свободно прийти на площадку, познакомиться с добровольцами, узнать, чем они занимаются, присоединиться к будущим добрым дела, помочь финансово.

- Но это не значит, что если у вас нет денег, вы не можете помочь, – уверена Елена Южакова. - Можете. Помощь всегда требуется разная. Можно помочь банкой варенья, а можно своим трудом. Главное, чтобы сердце отозвалось. Мы ждем всех в Центре социальных программ РУСАЛа, будем рады каждому. Я хочу сказать огромное спасибо всем волонтерам, каждому, кто вносит частичку добра, чтобы жить было легче и интереснее. Желаю всем здоровья и двигаться вперед!

Эфир о добровольчестве можно послушать здесь.