Глава Федерального агентства по делам национальностей: «Поддержка коренных малочисленных народов включена в стратегию развития «Норникеля»

Компания «Норникель» и Федеральное агентство по делам национальностей договорились о новых мерах поддержки коренных малочисленных народов севера. Фото: пресс-служба компании "Норникель"

Компания «Норникель» и Федеральное агентство по делам национальностей договорились о новых мерах поддержки коренных малочисленных народов севера. Встреча вице-президента по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрея Грачева и руководителя ФАДН Игоря Баринова состоялась в Москве 3 декабря. ФАДН будет оказывать методологическую помощь при реализации мероприятий программы поддержки КМНС, которая включена в 10-летнюю Стратегию развития компании.

Добавим, что несколько лет назад между «Норникелем» и Агентством уже было заключено подобное соглашение. Но произошли важные изменения, в частности, были приняты законодательные акты, которые касаются КМНС.

- Вышел Указ Президента о развитии Арктической зоны, в котором большой раздел посвящен поддержке коренных малочисленных народов. Мы пришли к выводу, что нам нужно новое соглашение, которое бы отражало эти изменения. Недавно было подписано соглашение с тремя общественными организациями, приставляющими интересы КМНС. Оно предполагает всестороннюю поддержку их социальной и экономической жизни – сообщил Андрей Грачев.

Вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев и руководитель ФАДН Игорь Баринов. Фото: пресс-служба компании "Норникель"

С учетом пожеланий коренных народов

В сентябре этого года «Норникель» совместно с тремя организациями, представляющими интересы КМНС Таймыра, разработал комплексный план содействия развитию коренных народов, рассчитанный на 5 лет. На реализацию компания готова выделить 2 миллиарда рублей.

Для подготовки этого плана летом этого года на Таймыре была организована специальная этнографическая экспедиция. Участники экспедиции встречались с представителями общин коренных народов и спрашивали мнения: что, на их взгляд, сейчас необходимо. После обработки собранной информации определили список приоритетных задач.

Сюда вошли создание сезонных рабочих мест и содействие в традиционных промыслах – рыболовстве, оленеводстве, охоте. Развитие медицины, туризма, культуры и спорта, обучение студентов, сохранение языка народностей. Также речь идет о природосбережении, о строительстве жилья и объектов социальной инфраструктуры в поселках Таймыра.

По словам руководителя ФАДН Игоря Баринова, государству самостоятельно с задачами помощи КМНС не справиться. Требуется взаимодействие с представителями крупного бизнеса, которые работают на территории их проживания.

- «Норникель» на сегодня – единственная ресурсодобывающая компания в стране, которая в стратегии своего развития прописывает отдельный пункт поддержки представителей коренных малочисленных народов. Позитивный опыт взаимодействия с «Норникелем» можно транслировать на другие компании, которые работают в регионах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, - сказал Игорь Баринов.

«Взаимодействие с «Норникелем» - давняя история

Выступая на I Международном форуме «Народы России», который проходил с 30 ноября по 1 декабря в Москве, председатель Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Григорий Дюкарев рассказал:

- Взаимодействия с «Норникелем» - давняя история. Примеров очень много: в советский период все поселки строились при поддержке Комбината (Норильский горно-металлургический комбинат, название предприятия во времена СССР, - прим. ред.) многоэтажки в Хатанге, школы, снегоходы для КМНС... Сейчас наши отношения получили новый импульс. Согласитесь, в мире не так много практик, когда небольшие этносы заключают соглашения с мировой компанией.

Примеров на самом деле много. Первое, что приходит на память: только что завершившийся этнический фестиваль «Большой Аргиш». Впервые он был организован в 2010 году властями Норильска при поддержке «Норникеля». А сегодня это уже не просто традиционный праздник – это визитная карточка Таймыра. И с каждым годом становится все интереснее и содержательнее.

К слову, «аргиш» - слово, хорошо знакомое всем коренным народам тундры. Его можно перевести как «кочевье», «движение», «караван оленей» - то есть основа жизни обитателей Таймыра. А еще «Большой Аргиш» знаменует собой встречу зимы и полярной ночи, когда начинается кочевье по тундре, великая охота и подледный лов рыбы. Идея фестиваля – сохранение традиций коренных народов Севера. Ведь сегодня, когда есть реальная опасность стирания различий между культурами, очень важно продолжать их диалог, чтобы сберечь уникальность каждой.

В нынешнем году фестиваль пришлось провести в немного измененном формате. Пришлось отказаться от массовых гуляний из-за эпидемии коронавируса. Но основные аспекты праздника сохранились: ледяное этностойбище с ледяными фигурами, выставка и продажа сувениров, выступления национальных коллективов, фестивальное меню в ресторанах и многое другое.

Образовательные проекты

Другой пример, образовательный: в октябре этого года «Норникель» запустил программу «Студенты Таймыра». Благодаря ей 19 молодых людей из Дудинки, поселков Тухард, Волочанка, Усть-Порт осваивают в Норильском государственном индустриальном институте специальности горное дело, наземные транспортно-технологические комплексы, экономику, строительство, менеджмент, технологические машины и оборудование. Компания оплачивает им не только обучение, но и проезд к месту учебы и обратно, проживание и стипендии. Бюджет программы «Студенты Таймыра» на 2020 год составил 5,5 миллионов рублей.

Долгое время «Норникель» разносторонне сотрудничает с Сибирским федеральным университетом. В результате совместной работы в 2019 году был реализован проект по восстановлению энецкой письменности как примера уникального культурного наследия КМНС. Изданный букварь даже представили на площадке ООН. А ведь на территории Таймыра, по последним учетным данным, проживают всего 215 представителей народности энцев.

- Но даже если бы их было всего десять, проект состоялся бы. Потому что для нас коренной народ – это понятие не только этническое или социальное, но, прежде всего, и духовное. Это часть той многонациональной культуры, которой гордится наша страна, - отметил вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля» Андрей Грачев.

Кстати, в рамках пятилетней программы поддержки КМНС планируется выпустить недостающие учебные пособия для начальных классов: по 1000 экземпляров на долганском и ненецком языках, 200 – на нганасанском.

Социальные и экономические задачи

В поселках Таймыра до 80 %, а в некоторых до 95 % населения – составляют представители коренных малочисленных народов. Поэтому любые вложения в социальную сферу, медицину, культуру можно будет отнести как участие в программе. В течение трех лет в поселениях Волочанка и Усть-Авам планируется построить 18 жилых домов.

Кстати, в этих поселках сегодня не хватает учителей. В прошлые годы руководство школы в Волочанке приглашало сюда педагогов со всей страны. Приезжали, осматривалось - все нравилось, но негде жить. А когда появятся квартиры, такая проблема наверняка будет решена.

Пожалуй, главная помощь коренным народам – позволить им заниматься традиционным промыслом, дать им на этом зарабатывать. Построить цех по переработке туш дикого северного оленя, провести зарыбление озера Пясино. Планируется строительство этнокомплексов для изготовления изделий из меха, кожи, рога и бивня: два в одном – и для собственных нужд, и для продажи в качестве этнических сувениров. А готовую продукцию на вертолетах доставлять в Дудинку – на продажу горожанам, на вывоз на «большую землю».

Нужно иметь в виду, что продукция от КМНС также послужит для популяризации Таймыра и одним из инструментов для увеличения туристического потока на север Красноярского края.