Волонтеры СУЭК пришли на помощь в call-центры городских поликлиник

В шахтерских городах важной движущей силой акции выступают добровольцы Сибирской угольной энергетической компании. С начала пандемии они провели около 70 различных мероприятий – от передачи оборудования и средств индивидуальной защиты в больницы до доставки продуктовых наборов пожилым людям и компьютеров школьникам из многодетных и малообеспеченных семей.

Сегодня волонтеры пришли на помощь городским поликлиникам в качестве внештатных сотрудников call-центров. Первыми среди горняцких регионов добровольческую инициативу подхватили активисты совета молодежи Бородинского разреза. В свободное от работы время, в специально отведенных кабинетах они принимают звонки от жителей города. Каковы результаты клинических исследований, как действовать, если ухудшилось самочувствие, к какому специалисту обратиться за помощью – за четырехчасовую смену один оператор-волонтер "обрабатывает" около 50 звонков.

"Наши добровольцы отвечают на вопросы, которые не требуют специальных медицинских знаний, и таким образом облегчают работу терапевтов и медсестер, которые просто физически не успевают отвечать на звонки, так как заняты на приемах, - пояснила старшая медицинская сестра бородинской поликлиники Наталья Навроцкая. - Благодаря волонтерам люди не сидят в неведении, а получают необходимую консультацию. Эта помощь сейчас неоценима, и мы от всего сердца благодарим наших помощников горняков и всех неравнодушных бородинцев".

Добровольчество для многих сотрудников СУЭК в сложный период пандемии стало привычным делом. "Волонтерство для меня – не просто слово, а реальный поступок, - говорит активист Бородинского разреза Мзия Заридзе. - Я делаю все, что в моих силах, чтобы помочь тем, кто сейчас в этом особенно нуждается. Сегодня – это наши медицинские работники. И когда видишь благодарность в их уставших глазах, понимаешь – время потрачено на добрые дела, время проведено с пользой!"

СУЭК Андрея Мельниченко участвует во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе с момента старта. Комплексная программа угольщиков по поддержке медицины и сограждан в период пандемии высоко оценена главой государства: руководителям СУЭК, Компании и наиболее активным волонтерам вручены Грамота Президента РФ и Памятная медаль "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе". Кроме того, программа СУЭК "Вместе против COVID-19" получила награды XIII конкурса корпоративных проектов "People Investor", конкурса "МедиаТЭК" Министерства энергетики РФ и включена в шорт-лист федерального конкурса в области социальной ответственности "Героям – быть!".