Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 декабря 2020 года: за сутки заболели 337, умерли 25

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 декабря 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 декабря 2020 года: за сутки диагноз подтвердили еще у 337 человек, 25 скончались. По данным регионального управления Роспотребнадзора, темп прироста составил 0,9%.

Данные по городам и районам.

Всего заболели 38 897 человек (+337). Врачи вылечили 31 405 (+343). Умерли 1 279 (+25).

Что касается закрытых городов, за последние сутки в Железногорске заболели еще 163 человека (всего 4 503). В Зеленогорске заразились 30 (всего 2 900). То есть всего по региону 530.

- Красноярский край опустился на одну позицию среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, и вновь приблизился к первой десятке, - отмечает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Край на 11-м месте. Количество летальных исходов вновь увеличилось - 25 за сутки.