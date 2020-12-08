Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 8 декабря 2020: преодолена планка в 341 тысячу выздоровевших

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на 8 декабря 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Красноярске и крае на 8 декабря 2020 года: мы преодолели планку в 31 тысячу излечившихся.

По данным оперативного штаба, за весь период пандемии у 38 560 (+332 за сутки) жителей региона подтвердили диагноз коронавирусная инфекция. Таким образом, темп прироста составил 0,9%. Выздоровели (+341 за сутки). Не удалось спасти 1 254 погибших (+16 за сутки).

- Край по-прежнему находится во второй десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, он на 12-м месте, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Регион преодолел планку в 31 тысячу излечившихся за все время эпидемии.

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