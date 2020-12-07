Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 декабря 2020 года: выздоровели 341 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 декабря 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе на 14 часов 7 декабря. По данным оперативного штаба в Красноярске и крае зарегистрировано всего 38 560 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 332 случая. Темп прироста за сутки – 0,9 %. Красноярский край поднялся на одну позицию среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край на 12-м месте.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. В Красноярске – 70 новых случаев, в Ужурском районе – 20, в Шарыпово – 18, в Минусинске – 16. В эту сводку не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск, информация по ним – чуть ниже.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому в крае находится всего 11 086 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 797, снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 850. Выздоровели за сутки 341, всего 31 062 человека. Количество летальных исходов – 16 за сутки, всего 1 254. Проведено тестов на коронавирус всего 1 860 512, из них за последние сутки 7 210.

Данные по Железногорску: в городе зафиксированы 79 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровел 1 пациент, на домашний карантин направлены два железногорца, 48 человек его уже завершили. Всего в Железногорске 4 340 лабораторно подтвержденных случаев заражения Covid-19, из них 3 298 пациентов выздоровели. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 10 461 человек, 10 073 - его уже завершили.

В Зеленогорске всего случаев заболевания – 2 870, за сутки – 45. Количество выздоровевших всего 1 746, за сутки новых 108 случаев. Количество летальных исходов остается прежним – 24. На самоизоляции находятся 6 086 человек.