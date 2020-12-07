СУЭК финансово поддержит лучших медработников

АО "Сибирская угольная энергетическая компания" поддержит лучших врачей и медицинских работников. Межрегиональный конкурс "Земский доктор" проводят в городах присутствия Компании Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" и АНО "Новые технологии развития". Среди основных задач конкурса – выразить благодарность работникам медучреждений, где проходят медицинское обслуживание сотрудники предприятий Компании и их семьи, и стимулировать медперсонал на дальнейшее повышение качества услуг для населения.

Врачей и медработников, которые получат финансовое вознаграждение от СУЭК, выберут сами жители регионов присутствия компании. На первом этапе конкурса они на городских интернет-сайтах и в социальных сетях называли имена врачей, которым хотели бы выразить благодарность за высокое мастерство, верность профессии и внимательное отношение к пациентам. В шахтерских городах Красноярского края – Бородино, Назарово и Шарыпово – участие в таком опросе приняли свыше полутысячи жителей. Большинство из них предложили к поощрению терапевтов и педиатров – врачей, которые в период пандемии оказались на передовой борьбы с опасной инфекцией. Особо отмечали жители медсестер, работающих в ковидных бригадах. "Невероятно трудолюбивые, грамотные специалисты, душевные, отзывчивые, добрые и очень отважные," – так характеризовали участники опроса врачей и медработников, оставляли в комментариях слова благодарности от себя и своих близких и непременно добавляли: "Низкий поклон вам за ваш тяжелый труд!"

По итогам первого тура конкурса во всех городах выявят лидеров, чьи имена будут вынесены на открытое народное голосование на сайте fond.suek.ru. Время начала и окончания голосования – с 10 по 15 декабря. Победителей и призеров конкурса (1, 2 и 3 места) определят в каждом из регионов, а это кроме Красноярского края – Кемеровская и Новосибирская области, Алтайский, Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, Республики Бурятия и Хакасия, город Мурманск. Лучшие по мнению их жителей медработники получат специальные премии от СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ".

Добавим, что СУЭК Андрея Мельниченко участвует в повышении качества медицинского обслуживания в регионах присутствия на постоянной основе. Кроме укрепления материально-технической базы учреждений здравоохранения Компания организует обучение врачей на базе медицинских центров и поликлиник Управления делами Президента РФ в Москве и Подмосковье. Также усиленную поддержку медучреждения получают в период пандемии – СУЭК помогает им в приобретении жизненно важного оборудования, лекарственных препаратов, средств дезинфекции и индивидуальной защиты, решении оперативных вопросов функционирования ковидных отделений и госпиталей. Волонтеры СУЭК также организуют среди населения сбор сладостей и питьевой воды для врачей, а дети сотрудников предприятий Компании пишут врачам письма поддержки.