Заключите договор на вывоз мусора – и работайте спокойно

Обязательный договор с региональным оператором на обращение с ТКО уже далеко не новость. С 1 января 2019 года вывозить бытовые отходы и направлять их на полигоны или в переработку имеют право только официальные региональные операторы - компании, которые получили лицензию и прошли конкурсный отбор.

«Красноярская рециклинговая компания» – региональный оператор по обращению с ТКО на левобережье Красноярска и в трёх районах края – Емельяновском, Большемуртинском и Сухобузимском. Именно с ней должны заключать договор все потребители, как обычные граждане, так и те, кто занимается предпринимательством. Многие так и поступили, и теперь у них голова не болит: приедет спецмашина в обозначенный графиком срок, всё вывезет. Не надо искать лазейки, прятаться, нанимать «дядю Васю» с воровайкой и крадучись везти мусор до ближайшего оврага.

Однако, по информации специалистов «КРК», далеко не все решают этот вопрос законным путём. В Сухобузимском районе, например, от заключения договоров до сих пор уклоняются 197 организаций. В том числе – предприниматели, владеющие торговыми точками, базами отдыха и кафе. Именно туда 3 декабря и отправились с рейдом представители регионального оператора, краевого министерства экологии и рационального природопользования и СМИ.

«Безотходные» берега

База отдыха «Белый берег» в Кононово в этот зимний будний день встретила гостей запертыми воротами. Достучаться до обитателей удалось далеко не сразу. Мужчина, сказавшийся владельцем земельного участка, искренне и горячо стал уверять журналистов и проверяющих, что никакой предпринимательской деятельности тут и в помине нет. И базы отдыха тоже никакой нет. А вот эти коттеджи с гостиничными номерами, кафе, беседки – это всё частная собственность разных частных лиц. И он тут как частное лицо. И вывоз мусора он, конечно же, оплачивает. Как частное лицо. По официальному адресу строения, в котором одиноко проживает. На вопрос, что же тогда рекламирует одноимённый сайт в интернете, какие услуги, удивленно пожал плечами: я не я, реклама не моя. Уведомление о необходимости заключить договор гражданин подписал без пререканий, клятвенно заверил, что вот прямо завтра, максимум послезавтра он обязательно исполнит все требования! Очень хотелось верить. Если бы не информация представителя «КРК» Константина Погонышева: уведомление гражданин получает уже в третий раз. Тем не менее время на улаживание «недоразумения» предпринимателю предоставили.

Приключения с погоней

Мини-отель «Высотинская заимка» на улице Комсомольской в Сухобузимском тоже гостеприимством не порадовал. Двери заведения после вопроса, как найти хозяина, немедленно заперли, с огромной территории исчезли все, кроме собак. Региональный представитель левобережного оператора по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам вздохнул: мол, там такой хозяин, что и разговаривать с нами не станет! И действительно, появившийся вдруг владелец угодий и строений вышел из автомобиля лишь на пару минут. На просьбу показать договор на вывоз ТКО с региональным оператором сурово заявил: «Я тут никакой предпринимательской деятельности не веду! Ну и что – беседки? Ну и что – склад с овощами? Я что, овощей себе заготовить не могу?». Журналисты и представители «КРК» попытались было продолжить беседу, да куда там! Село очередное «частное лицо» в машину – и только белая позёмка закрутилась по дороге за белой иномаркой.

«А макулатуру мы сдаём!»

Два магазина, куда затем направились проверяющие, разнообразием отговорок и сцен тоже не удивили. Всё та же песня, которую некоторые горе-предприниматели исполняют уже почти два года: мусора у нас нет, ящики мы в печке жжём, макулатуру сдаём … Ну да, а пластик и стекло, видимо, едят. Или рукодельничают из подручных материалов. Договор не смогли показать ни в одном магазине. И само собой – спешно закрылись оба, объявив, что вообще сегодня не работают. В павильоне «Юлия» продавец даже заявила: мол, вот её дом рядом, она оплачивает вывоз мусора по этому адресу, заодно и из павильона, если вдруг внезапно что-то появится, в мусорный бак и отнесёт. А что? Имеет право!

Руководитель отдела экологического мониторинга «КРК» Наталья Орлова отметила: ничего подобного, такого права закон гражданам не даёт.

«Некоторые хитрят, используют для сбора мусора контейнеры частных потребителей, свои или по договорённости с владельцами ближних домов. Но это абсолютно незаконно. У каждого юридического лица должны быть договор с региональным оператором, свой контейнер и свои расчёты стоимости оказанной услуги!» – пояснила она.

Само собой, в каждом магазине остались уведомления о необходимости заключить договор. Правда, расписаться в документе получатели отказались наотрез, так что факт вручения пришлось просто зафиксировать на камеры.

Куда бежим?

Итоги рейда таковы. Из четырёх точек, где прошла проверка, ни в одной не смогли предъявить необходимых документов. Люди, похоже, надеются, что вопрос как-нибудь сам собой разрешится, а проверяющие устанут ездить по районам и отстанут.

Однако это большое заблуждение, чреватое ещё большими неприятностями. Просто запереть дверь или сбежать от уже появившихся проблем с законом не получится. Да, региональные операторы не наделены надзорными функциями. Да, они не могут оштрафовать. Но это совершенно не значит, что наказания не будет. Потому что дальше вступает в дело министерство экологии и рационального природопользования. У которого есть все полномочия, чтобы привлечь уклонистов к ответственности. И тогда «частным лицам с предпринимательским оттенком» грозит не только заплатить солидный штраф – до 700 тысяч – но и оказаться без работы на срок до 90 дней, поскольку деятельность нарушителей могут приостановить в судебном порядке. Стоит ли овчинка такой выделки?

Впрочем, этот рейд внезапно выявил и ещё одну сторону «Сухобузимского вопроса». Как минимум два объекта, где побывали проверяющие, не оформлены в соответствии с требованиями закона. А значит люди, ведущие там предпринимательскую деятельность, уклоняются не только от заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО, но и от уплаты налогов. И вполне вероятно, что в ближайшее время этим вопросом заинтересуются все, кому положено, – от местных администраций до правоохранительных органов и ФНС.

Как говорили древние, закон суров – но это закон. Бегай, не бегай, финиш рано или поздно случится. И только от самих «уклонистов» зависит, насколько жёсткой окажется финишная ленточка.