Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 декабря 2020: на лечении находятся 6269 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 декабря 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро понедельника 7 декабря в Красноярске и крае статистика по коронавирусу выглядит следующим образом: по данным оперативного штаба всего зарегистрировано всего 38 228 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 329 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,9 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. Наибольшее количество за сутки в Красноярске – 64. в Ачинске – 24, Норильске – 25, Минусинске – 17. Обратите внимание, что в общекраевую статистику не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск, по ним данные подаются и фиксируются отдельно.

Распределение по городам и районам края

Количество выздоровевших составило по краю всего 30 721, за сутки 342. Летальных исходов 1 238 всего и 13 за сутки. Находятся на лечении 6 269, в том числе за последние сутки ушли на больничный по коронавирусу 26 человек. Под медицинским наблюдением на дому всего 11 139, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 581 человек.

Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 850. Проведено тестов на коронавирус всего 1 853 302, из них за последние сутки 14 994.

Свежих данных по Железногорску за выходные нет. В Зеленогорске: всего заболевших 2 825, выздоровело – 1 638, умерли 24.