«Ути бозе мой, папин весь»: у модели из Нигерии и голубоглазого блондина из Якутии родился сын

Дмитрий Рут стали родителями Фото: соцсети

Об этой необычной паре знают многие. В социальных сетях их окрестили «зефир в шоколаде». Она – удивительной красоты чернокожая девушка, он – голубоглазый блондин. В 2018 году Дмитрий Макрыгин и Рут Тетте поженились в загсе Якутска. И вот у них родился сын. Первенец в маму или папу? Чаще всего их сейчас спрашивают именно об этом. Родители не спешат отвечать на этот вопрос. Лишь иногда на своей страничке в соцсети молодая мама выкладывает фото, где обнимает своего кроху.

Случайное знакомство

Разве мог подумать Дмитрий Макрыгин - бизнесмен из Якутии, сын военного, свободный фотограф, музыкант, рыбак, охотник - что его поездка в северную столицу станет судьбоносной. Во время прогулки по парку он увидел удивительной красоты девушку. Ее внешности и фигуре могут позавидовать многие.

Красивая пара Фото: соцсети

Он начал ее фотографировать. Рут – дипломированный экономист, модель, выросшая в многодетной африканской семье – сначала опешила от такой наглости. Но услышав его чистый английский (большая редкость для русских парней) и приняв его извинения, разрешила сделать еще пару кадров. Начались их романтические отношение. Два года они жили на два города – он в Якутске, она в Питере. Что-то изменить ни у одного, ни у другого не было возможности. Жили редкими встречами и каждый день «встречались» у экрана своих мобильников.

Свадьба Фото: соцсети

В какой-то момент Дима решил, что с него хватит. Тайно он прилетел к любимой. Подговорил друга привести ее в кафе. Сам переоделся в медведя и в таком виде сделал ей предложение. Прямо на улице – опустился на одно колено и протянул кольцо. С тех пор они не расстаются.

Ждем малыша

Они поженили в 2018 году. А в 2020 – узнали, что станут родителями.

- Сын у нас будет скоро, в ноябре, - признался Дмитрий. – Сам я об этом узнал в начале апреля. Приехал из командировки часов в 5 утра, а Руся тест мне показывает. Что такое две полоски, я знаю и сразу все понял. Закричал: «Я так и знал!». Прыгал до потолка, на балкон побежал. Просто неконтролируемые эмоции. Для моих родителей это будет уже седьмой внук. Большая вероятность, что малыш будет светлый. Я сам светлый и в семье Рут все светлые мулаты. Она сама – исключение. Ну, может быть, кофейный ребенок получится. Вообще я хотел девочку. Но сын, это продолжение рода, фамилии. А потом пусть уже будут дочки.

В ожидании чуда Фото: соцсети

Они оба – активные пользователи соцсетей. Ведут свои странички в Instagram. Но в какой-то момент пропали. Это было волнительное время, слишком личное. Рут написала первый пост на 37 неделе беременности.

«Тревожный чемоданчик упакован. Беременность замечательная, мы почти в конце пути. Ждем, не дождемся своего драгоценного сокровища. Мы наслаждаемся последними деньками беременности, очень скоро родится наш малыш, на самом деле, уже в любой момент».

Дмитрий и Рут сделали расчеты в процентном соотношении Фото: соцсети

Дима и Рут как-то задались вопросом: кровь каких национальностей будет присутствовать у их сына? И даже сделали расчеты в процентном соотношении. Вот что получилось:

Русский - 50%

Ганец - 25%

Нигериец - 12,5%

Британец - 12,5%

Мистер сын!

24 ноября. Вечером Рут родила сына.

Рут в роддоме Фото: соцсети

«Первая ночь в роддоме с малышом была волшебной. Я так и не смогла сомкнуть глаза или отвернуться от него на минуту. Я просто смотрела на него свою ночь. Я сразу стала одержима им. Вчера он стал уже пытаться общаться, что-то вроде «агу». Очень смышленый, но больше всего меня поражает его сила. Такой маленький и такой дерзкий малыш».

Каждый день Дмитрий приезжал к роддому. Рут махала ему в окошко, а однажды показала сынишку. А он сфотографировал. Точно, как в мультфильме «Король Лев».

Как в мультфильме "Король-лев" Фото: соцсети

Родственники и друзья тоже устроили сюрприз. Приехали всем скопом под окна роддома и отметили рождение малыша - громко и с шампанским.

Долгожданная выписка!

- Идет папаша, - говорит медсестра, передавая Дмитрию сверток, в котором посапывает малыш.

Он впервые видит сына. Гордо улыбается.

Рут обнимают сестры мужа: «Привееет! Поздраааавляю!».

«Давайте в машину, а то он замерзнет», - командует бабушка.

- Сегодня забрал сына домой, - рассказал Дмитрий. - Впервые его увидел. До этого момента я отказался смотреть фото и видео с ним, которые Руси делала в роддоме, так как очень хотел познакомиться с ним персонально. Он просто волшебный ребенок.

Большая семья Фото: соцсети

Кто бы мог подумать, что из него получится такой любящий и беспокойный папа. Но Рут его рассекретила.

«Быть матерью, пожалуй, лучше чувство в мире. Кстати, по поводу «трястись над ребенком», вы бы видели его папулю, который души в нем не чает и охраняет каждый волосок на его голове и еще меня постоянно поучает, как правильно держать ребенка, что и как, делать, а что нельзя».

Рут поздравила всех с Днем мамы Фото: соцсети

«Вы так похожи, красивые и гармоничные», - пишут молодым родителям. Но на кого похож их сынуля? В День матери Рут выложила трогательное фото с сыночком. Темные волосики, смуглая ручка. А потом вдруг еще одно фото – ладони папы и пяточки крохи – светлые. Интригу раскрывает третий снимок, на котором уже лучше видно малыша. Ииии, реакция подписчиков:

Любовь, она такая Фото: соцсети

«Сыночек получился такой беленький, от маминого цвета кожи ничего нету».

«Ути бозе мой, папин весь».

Как назвали сыночка, Рут и Дмитрий пока не говорят.

Сыночек получился беленький Фото: соцсети

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Меня притянула ее энергетика»: как «зефир» из Якутии покорил нигерийскую «шоколадку»

«Черная пантера» из Нигерии и голубоглазый блондин из Якутии – эту пару, популярную в социальных сетях, окрестили «зефир в шоколаде», - слишком необычно выглядят вместе. Дмитрий – бизнесмен из Якутии, владеет гаражным кооперативом и занимается недвижимостью, сын военного, свободный фотограф, музыкант, рыбак, охотник. Рут – дипломированный экономист, модель, выросшая в многодетной африканской семье. Как судьба соединила людей с разных концов земли? Необычную лав-стори узнала «Комсомолка» (подробнее).