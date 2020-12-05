Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 декабря 2020 года: выздоравливать стали больше!

Примета времени - доставка еды! Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на 14 часов 5 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 37899 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрирован 331 случай заболевания. Темп прироста за сутки – 0,9 %.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11408 чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 827 чел. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 837.

Динамика распространения коронавируса в регионе за минувшие сутки Фото: ИЦК

Проведено тестов на коронавирус всего 1838308, из них за последние сутки 14069.

- Красноярский край не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край остается на 12-м месте, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом. – Прирост заболевших продолжает превышать 330 человек в сутки. Сегодня в регионе выявлено на 1 случай коронавирусной инфекции меньше, чем днем ранее - 331 человека заболел. Число выздоровевших превышает количество инфицированных - 352 пациента выписаны из стационаров. Количество летальных исходов - 14 за сутки.

ВАЖНО

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.