Администрацию района закидал тушенкой, полицию - «коктейлем Молотова»: жителя Красноярского края будут судить за теракт

В это окно и попали бутылки с "коктейлем Молотова". Фото со страницы Артема Черных facebook.com/Deputat124

В селе Шалинское Манского района Красноярского края местный житель в ночь с 4 на 5 декабря бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание отдела полиции, эти действия были расценены как теракт, возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт», - об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в УФСБ России по Красноярскому краю.

О том, как начиналась эта история, рассказал в социальных сетях глава Манского района Артем Черных: «Что интересно, буквально пару месяцев назад, этот же гражданин запустил в окна администрации несколько банок тушенки, купленных в соседнем магазине, видимо тренировался. Также, благодаря системам видеонаблюдения и расторопности сотрудников полиции, гражданина оперативно задержали. Отделался он административным штрафом. На днях юротдел администрации планировал направить в суд исковое о взыскании средств с товарища на ремонт входной группы, но видимо с учетом обстоятельств убытки придется списать.

Может это стратегия такая, натворить делов, чтобы попасть в места где тебя кормят, поят, одевают, оказывают медицинскую помощь и не надо беспокоиться о каких-то планах, проектах, все перспективы понятны и определены?!»

«Бомбил» администрацию тушенкой, а полицию – зажигательной смесью 31-летний ранее судимый местный житель, уже известный полиции за свои хулиганские поступки. Естественно, его задержали буквально через несколько минут.

Но если за тушенку ему назначили штраф размером 400 тысяч рублей, то за «коктейль Молотова» наказание будет намного серьезнее: от 10 до 15 лет лишения свободы. Дело в том, что сотрудники ФСБ установили мотивы действий подозреваемого: он намеревался «физически устранить» отдел полиции.

«Гражданин, запуливая две бутылки с зажигательной смесью в окно опорного пункта, вознамерился таким образом продемонстрировать свое негативное отношение к политике государства в целом и подверг опасности жизнь сотрудников полиции», - так оценил глава Манского района действия местного террориста.

Хотя никто не пострадал, и полиция работает в обычном режиме, на место выехал глава управления полиции Красноярского края Александр Речицкий.

Наша справка

Часть 1 статьи 205, по которой будут судить жителя Красноярского края звучит так: «Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями».