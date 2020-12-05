Как привлечь мужчину на сайте знакомств: красноярский фотограф рассказал секреты выигрышных фото для девушек

Александр снял свою бывшую жену в качестве примера фото для сайта знакомств. Фото: Александр Купцов.

Интерес знаменитого красноярского фотографа Александра Купцова к сайтам знакомств неслучаен: несколько месяцев назад он развелся и живет один. Однако познакомиться помешал профессиональный взгляд: «Какие же там ужасные портреты!». Александр решил проанализировать тему, опираясь на свой опыт съемки женщин для знакомств, посмотрел сотни женских аккаунтов на Tinder, соотнес с мировыми трендами в европейском обществе, почитал психологов на эту тему и сформулировал основные требования к фото женщины, которое привлечет внимание мужчины.

Итак:

– ГЛАВНОЕ ФОТО профиля – по нему мужчины решают остановиться на вас или нет. На первое впечатление уходит секунда-две.

– ОБРАЗ – важно, чтобы на фото вы казались легкой, игривой, женственной и естественной. Не надо явных секс намеков, театральных поз, профессиональных фото и чрезмерного макияжа. Это вызывает недоверие и отторжение нормальных мужчин.

– УЛЫБКА обязательна, легкая улыбка или джокондовская улыбка (не то она есть не то нет), это как в жизни – добрый жест к контакту.

– ПРИЧЕСКА – женщины считают, что распущенные волосы - это красиво, но это не так. Гораздо привлекательнее обнаженные плечи, шея, руки, когда много тела женщины, а не одежды и волос.

– КОСМЕТИКА – обилие косметики абсолютно неуместно, разве что на специфический круг любителей. В портрете главное - глаза, поэтому не отвлекайте от них яркой губной помадой.

– ОДЕЖДА – вычурные и пестрые платья будут худшим вариантом, желательно, чтобы ничего не отвлекало от главного – глаз, губ, лица. В случае, если вы не уверены в своей красоте, тогда можно отвлечь пестрой одеждой.

– ФОТОГРАФ – идеальное фото должно выглядеть как очень качественное любительское, будто бы сняла подруга на телефон. Такое редкий фотограф может сделать, чаще всего у профи получается натренированная искусственная постановка.

– ЕСТЕСТВЕННОСТЬ – не старайтесь представить себя намного лучше, чем вы есть и не ставьте фото 10-летней давности, иначе мужчину ждет разочарование при встрече.

– МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ – чтобы его получить нужно несколько съемок в разных ситуациях, настроениях, пространствах, одеждах, съемки от фотографа, подруги и немного селфи. Потом, на большом мониторе, не спеша, можно выбрать оптимальный портрет и попросить кого-нибудь из друзей правильно оценить.

– ЕСТЕСТВЕННОСТЬ – не забывайте. - это главный тренд последних лет.

- На фото Дина, моя бывшая жена, снимал специально для Tinder после развода. Обратите внимание никакого макияжа и простая одежда. Эффективность фотографий оказалась выше ожиданий, - добавил Александр Купцов.