Коронавирус в Красноярске, последние новости на 5 декабря 2020: будет третья волна

Мы хотим, чтобы дети вернулись в школы? Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 14.00 5 декабря 2020 года зарегистрировано 37 568 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 332 случая. Темп прироста за сутки – 0,9 %. Край не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и остается на 12-м месте. В Красноярске за сутки выявлено 86 новых случаев, в Норильске – 31, в Ачинске – 25, в Северо-Енисейском районе – 23, в Енисейском районе и городе Бородино – по 18 случаев.

Количество выздоровевших – 361 за сутки, это больше, чем заболевших. За время пандемии погибли 1 211, в том числе 21 человек за последние сутки. Под медицинским наблюдением на дому находятся 11 418 человек, за сутки взято под наблюдение 839, снято 844. Проведено тестов на коронавирус всего 1 824 239, из них за последние сутки 12 851.

Напомним, статистика по закрытым городам ведется отдельно. В Зеленогорске 19 новых случаев за сутки, в Железногорске 130 новых случаев заболевания.

По словам министра здравоохранения края Бориса Немика, обстановка стабилизировалась: сейчас резерв коечного фонда в крае составляет 24-26 %, на 6% сократились вызовы скорой помощи. Между тем Железногорске, Зеленогорске, Кодинске, Тасеево, Бородино ситуация все еще остается острой, свободных коек там меньше 10 %.

Из новостей за последние сутки – оплата больничного работающим жителям Красноярского края в возрасте 65 лет и старше.

- Они могут оформить электронные больничные по карантину с 7 декабря по 20 декабря, с 21 декабря по 31 декабря 2020 года, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ФСС. - На оплачиваемый больничный могут претендовать только те работники, которые трудоустроены официально.

Также Красноярский край готовится к третьей волне коронавируса, она вероятна в январе и феврале 2021 года.