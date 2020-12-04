В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Ерёмин возлагают цветы к Вечному огню. Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году из-за ограничений пандемии много из того, что было запланировано в нашем крае на День Неизвестного солдата, проходит онлайн. Но есть традиции, которые нельзя «перенести».

Самое важное – поклониться павшим воинам, чьи имена до сих по неизвестны, а подвиг назван бессмертным. Утром губернатор края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Ерёмин побывали на площади «Мемориал Победы» и возложили цветы к Вечному огню.В школах края состоялись уроки памяти. Самое трогательное событие прошло в одном из главных мест памяти Красноярска, связанных с историй Великой Отечественной войны, - в музее «Мемориал Победы».

Валентине Макаренко вручают медальон ее дяди, Потылицына Иосифа Федоровича, погибшего под Смоленском в 1941 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Уже много лет в День Неизвестного солдата поисковые отряды края в нашем музее подводят итоги работы за год, мы вместе готовим и проводим церемонии передачи родным солдатских медальонов, - говорит Татьяна Ивлева, директор музея «Мемориал Победы». – У каждого бойца своя история. В семейный архив поисковики передают то, что найдено: медальон, записку с данными, книжку красноармейца, награды. И это самый главный результат работы поисковых отрядов. Сегодня еще три бойца из нашего края перестанут значиться без вести пропавшими.

- Мы ежегодно выезжаем на всероссийскую акцию «Вахта памяти». Сибирские воинские формирования воевали на всех фронтах. Поэтому география поисков у нас большая: Смоленская, Волгоградская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и республика Карелия, - рассказывает Борис Бодиков, руководитель регионального отделения «Поискового движения России» по Красноярскому краю. – Сегодня мы передаем три медальона, обнаруженных поисковиками боевых территорий, родственникам, которых мы разыскали.

Семья родных Петра Кузовлева, солдата 375-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта, погибшего в 1924 году в бою за Спасскую Полесть, пришла на церемонию почти в полном составе, включая праправнука Степана. Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Сибири на фронт ушли 460 тысяч человек. Погибли 168 тысяч, каждый второй воин - без вести пропавший. У него нет имени и нет могилы. Волонтеры с 1990 года ищут красноярцев на местах сражений по всей стране.

Настоящее чудо! Спустя 32 года после обнаружения останков удалось разыскать семью Василия Лисуна. Фото: Мария ЛЕНЦ

Найти медальон, расшифровать записку, разыскать родных через десятки лет – это кропотливая работа поисковиков и историков, настоящее чудо.

- Восстановить истории своей семьи – это и слезы, и счастье, - уверен Борис Бодиков.

Так есть. И слезы, и счастье.

- Я скоро буду держать в руках медальон моего дяди, Потылицына Иосифа Федоровича, - не скрывая слез, делится с нами радостью в ожидании церемонии Валентина Ивановна Макаренко. – Я прикоснусь к тому, к чему прикасался он…

Иосиф Потылицын ушел на фронт в самом начале войны. 79 лет семья ничего не знала о его судьбе.

- «Буду немцев давить, ничего не боюсь. Вернусь!». Он так сказал, уходя на фронт, - рассказывает Валентина Ивановна. – И не вернулся. Мы не получали весточек с самого начала войны. Теперь знаем, что дядя погиб в жестоких боях под Смоленском. Низкий поклон поисковикам! Медальон будет самой дорогой реликвией в нашей семье.

Все памятные мероприятия проходят с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором. Фото: Мария ЛЕНЦ

ЦИФРА

Поисковому движению Красноярского края в 2020 году исполнилось 30 лет. За эти годы из земли подняты останки свыше 3000 бойцов, найдено 250 солдатских медальонов.

НАША СПРАВКА

Ежегодно с 2014 года по инициативе «Поискового движения России» 3 декабря в нашей стране отмечают памятную дату — День Неизвестного солдата. В этот день вспоминают российских и советских воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, чьи имена остались неизвестными.

До сих пор в списках пропавших без вести - свыше 4,5 миллиона советских солдат. Благодаря поисковикам всей страны 120 тысяч воинов смогли обрести покой, а имена удалось вернуть почти 6 тысячам.

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