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Общество

В Красноярске родственникам солдат, считавшихся без вести пропавшими, поисковики передали их медальоны

3 декабря в России отмечают памятную дату — День Неизвестного солдата.
Майя ЕРШОВАМайя ЕРШОВА
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Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Ерёмин возлагают цветы к Вечному огню.

Губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Ерёмин возлагают цветы к Вечному огню.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году из-за ограничений пандемии много из того, что было запланировано в нашем крае на День Неизвестного солдата, проходит онлайн. Но есть традиции, которые нельзя «перенести».

Самое важное – поклониться павшим воинам, чьи имена до сих по неизвестны, а подвиг назван бессмертным. Утром губернатор края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Ерёмин побывали на площади «Мемориал Победы» и возложили цветы к Вечному огню.В школах края состоялись уроки памяти. Самое трогательное событие прошло в одном из главных мест памяти Красноярска, связанных с историй Великой Отечественной войны, - в музее «Мемориал Победы».

Валентине Макаренко вручают медальон ее дяди, Потылицына Иосифа Федоровича, погибшего под Смоленском в 1941 году.

Валентине Макаренко вручают медальон ее дяди, Потылицына Иосифа Федоровича, погибшего под Смоленском в 1941 году.

Фото: Мария ЛЕНЦ

- Уже много лет в День Неизвестного солдата поисковые отряды края в нашем музее подводят итоги работы за год, мы вместе готовим и проводим церемонии передачи родным солдатских медальонов, - говорит Татьяна Ивлева, директор музея «Мемориал Победы». – У каждого бойца своя история. В семейный архив поисковики передают то, что найдено: медальон, записку с данными, книжку красноармейца, награды. И это самый главный результат работы поисковых отрядов. Сегодня еще три бойца из нашего края перестанут значиться без вести пропавшими.

- Мы ежегодно выезжаем на всероссийскую акцию «Вахта памяти». Сибирские воинские формирования воевали на всех фронтах. Поэтому география поисков у нас большая: Смоленская, Волгоградская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и республика Карелия, - рассказывает Борис Бодиков, руководитель регионального отделения «Поискового движения России» по Красноярскому краю. – Сегодня мы передаем три медальона, обнаруженных поисковиками боевых территорий, родственникам, которых мы разыскали.

Семья родных Петра Кузовлева, солдата 375-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта, погибшего в 1924 году в бою за Спасскую Полесть, пришла на церемонию почти в полном составе, включая праправнука Степана.

Семья родных Петра Кузовлева, солдата 375-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии Волховского фронта, погибшего в 1924 году в бою за Спасскую Полесть, пришла на церемонию почти в полном составе, включая праправнука Степана.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Из Сибири на фронт ушли 460 тысяч человек. Погибли 168 тысяч, каждый второй воин - без вести пропавший. У него нет имени и нет могилы. Волонтеры с 1990 года ищут красноярцев на местах сражений по всей стране.

Настоящее чудо! Спустя 32 года после обнаружения останков удалось разыскать семью Василия Лисуна.

Настоящее чудо! Спустя 32 года после обнаружения останков удалось разыскать семью Василия Лисуна.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Найти медальон, расшифровать записку, разыскать родных через десятки лет – это кропотливая работа поисковиков и историков, настоящее чудо.

- Восстановить истории своей семьи – это и слезы, и счастье, - уверен Борис Бодиков.

Так есть. И слезы, и счастье.

- Я скоро буду держать в руках медальон моего дяди, Потылицына Иосифа Федоровича, - не скрывая слез, делится с нами радостью в ожидании церемонии Валентина Ивановна Макаренко. – Я прикоснусь к тому, к чему прикасался он…

Иосиф Потылицын ушел на фронт в самом начале войны. 79 лет семья ничего не знала о его судьбе.

- «Буду немцев давить, ничего не боюсь. Вернусь!». Он так сказал, уходя на фронт, - рассказывает Валентина Ивановна. – И не вернулся. Мы не получали весточек с самого начала войны. Теперь знаем, что дядя погиб в жестоких боях под Смоленском. Низкий поклон поисковикам! Медальон будет самой дорогой реликвией в нашей семье.

Все памятные мероприятия проходят с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Все памятные мероприятия проходят с соблюдением правил безопасности, установленных Роспотребнадзором.

Фото: Мария ЛЕНЦ

ЦИФРА

Поисковому движению Красноярского края в 2020 году исполнилось 30 лет. За эти годы из земли подняты останки свыше 3000 бойцов, найдено 250 солдатских медальонов.

НАША СПРАВКА

Ежегодно с 2014 года по инициативе «Поискового движения России» 3 декабря в нашей стране отмечают памятную дату — День Неизвестного солдата. В этот день вспоминают российских и советских воинов, павших на полях сражений Великой Отечественной войны, чьи имена остались неизвестными.

До сих пор в списках пропавших без вести - свыше 4,5 миллиона советских солдат. Благодаря поисковикам всей страны 120 тысяч воинов смогли обрести покой, а имена удалось вернуть почти 6 тысячам.

ВАЖНО

А что вы знаете о Дне Неизвестного солдата? Исторический тест можно пройти здесь.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ

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