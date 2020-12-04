Партийная общественная приемная на страже интересов граждан

Она продлится до 10 декабря.

В региональной общественной приемной партии «Единая Россия» обращения граждан в режиме телефонной линии уже приняли депутаты Госдумы Виктор Зубарев, Петр Пимашков, Раиса Кармазина, глава Красноярска Сергей Еремин, депутаты краевого парламента и Горсовета, а также представители профильных министерств и ведомств.

Открыл декаду приемов секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Додатко. Проблемы с долевым строительством, высокие тарифы на воду и необходимость ужесточения антиковидного законодательства, проблемы трудоустройства – основные вопросы, поднятые жителями Красноярского края. Еще один блок вопросов – социальное жилье и пенсионное обеспечение.

Так один из вопросов депутат Виктор Зубарев начал решать сразу, в ходе приема. Жительница Богучанского района края сообщила парламентарию о проблемах с тарифами на воду - местные поставщики выставили ей счет в 30 тысяч рублей. Чиновники, по словам пенсионерки, так и не смогли обосновать столь значительную сумму, а сама вода поступает ужасного качества. Сразу после этого разговора Зубарев связался с администрацией района, попросив оперативно разобраться в ситуации и помочь женщине.

«В декабре «Единая Россия» проводит декаду приемов граждан, в которой участвуют практически все депутаты от партии: от сельских советов до Государственной Думы. Наша задача выслушать людей и принять все возможные меры для решения их проблем. Как самая мощная политическая сила в стране наша партия не раз доказывала, что даже самые сложные вопросы могут быть решены общими усилиями. Поэтому приемы являются одним из наиболее эффективных способов взаимодействия с обществом, позволяющим не просто оказать поддержку отдельным гражданам, но и сформировать конкретные предложения по повышению качества федерального и регионального законодательства», - рассказал Виктор Зубарев.

В свою очередь житель Лесосибирска обратился с вопросом на прием к Петру Пимашкову об ускорении процесса получения государственного жилищного сертификата по программе Север-Юг в очереди. А жильцы дома по ул. Взлётная,18 из Красноярска обратились по поводу частых аварийных отключений электроэнергии в мкр.Взлетка. Без света остаются школа, детский садик, перестает работать светофор на оживленном перекрестке улиц Взлётная-Весны. Света не бывает по несколько часов, почти каждую ночь происходят сбои подачи электроэнергии и это несмотря на то, что сейчас многие находятся на удаленной работе и дистанционном обучении. Также Петр Пимашков взял на контроль замену старых окон на окна ПВХ в Астафьевской библиотеке.

К главе города Сергею Еремину жители Красноярска обращались с хозяйственными вопросами. Заявители жаловались на проблемы в сфере ЖКХ – некачественную работу управляющих компаний, проблемы с вывозом мусора, отсутствие парковочных мест во дворах.

Все поступившие обращения будут отработаны в максимально быстрые сроки.

За помощью к единороссам, а также специалистам профильных ведомств можно обратиться в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведеву, а также в территориальные партийные приемные.

9 и 10 декабря с 10 до 17 часов прием будут вести дистанционно специалисты Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Они ответят на вопросы: качественного и безопасного дошкольного и школьного питания, защите прав потребителей в сфере торговли продовольственными товарами, защите прав потребителей в сфере туризма и банковских услуг.

В Красноярске приемы граждан проходят в дистанционном формате.

Обращения граждан принимаются:

- по телефону общественной приемной 265-93-25

- по электронной почте e-mail: op@krasnoyarsk.er.ru

- на почтовый адрес: 660021, г. Красноярск, Красная площадь, д.17

С графиком приема можно ознакомиться по ссылке: https://krasnoyarsk.er.ru/contacts/reception

Напомним, декады приемов граждан проводят ежегодно с 2013 года – они приурочены ко дню рождения партии «Единая Россия».