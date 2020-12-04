Работающим красноярцам 65+ оплатят больничные по карантину по 31 декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

Возраст – один из показателей риска в условиях новой коронавирусной инфекции. Гражданам пенсионного возраста медики настоятельно рекомендуют ограничивать себя и не выходить из дома без надобности. Но есть немало тех, кто продолжает работать после 65 лет, после выхода на пенсию.

Согласно постановлению Правительства РФ и органов власти Красноярского края такие граждане отправлены на карантин. Им официально оформлены больничные, оплата которых производится за счет средств Фонда социального страхования РФ.

- Работающие жители Красноярского края в возрасте 65 лет и старше, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут оформить электронные больничные по карантину с 7 декабря по 20 декабря, с 21 декабря по 31 декабря 2020 года, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ФСС

На оплачиваемый больничный могут претендовать только те работники, которые трудоустроены официально. Чтобы проверить свой размер пособия по временной нетрудоспособности можно зайти в личный кабинет получателя услуг Фонда на сайте Фонда социального страхования РФ https://lk.fss.ru/recipient.

Для входа в личный кабинет достаточно ввести такой же логин и пароль, который используется работником для авторизации на портале государственных услуг. Расчет больничного в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в полном размере. Для расчета берется средний заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 961,65 рублей в месяц.

- Памятка работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше (период действия с 7 декабря по 20 декабря 2020), находится здесь.

- Памятка работодателю (страхователю), с которым в трудовых отношениях состоят лица возраста 65 лет и старше (период действия с 21 декабря по 31 декабря 2020), находится здесь.

Для оформления больничных в Красноярское региональное отделение Фонда работодатели направляют реестр сведений в электронном виде. Период освобождения от работы: с 07 декабря по 20 декабря 2020 года и с 21 декабря по 31 декабря 2020 года.

Получить дополнительную информацию можно на сайте отделения Фонда http://r24.fss.ru/ и по телефонам:

- (391) 229-13-31, 229-13-12, 229-14-24,

- 8-800-302-75 49 (круглосуточно) – единая «горячая линия» ФСС по вопросам оформления электронных больничных при карантине по коронавирусу.