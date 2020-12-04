Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 4 декабря 2020 года: количество проведенных тестов перевалило за 1,8 миллионов

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 4 декабря 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 4 декабря. По данным оперативного штаба всего зарегистрировано 37 568 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 332 случая. Темп прироста за сутки – 0,9 %. Край не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 и остается на 12-м месте. Это как раз тот случай, что чем ниже регион в рейтинге, тем лучше.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске – 86 новых случаев, Норильск набирает обороты – 31 случай за сутки. В Ачинске – 25, в Северо-Енисейском районе 23. В Енисейском районе и городе Бородино – по 18 случаев.

Распределение по городам и районам

Количество выздоровевших радует – больше, чем заболевших – 361 за сутки. Всего 30 027 человек покинули больничный. К сожалению, остается высокой смертность – 21 человек за сутки, всего 1 211. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 418 человек, за сутки взято под наблюдение 839, снято 844. Проведено тестов на коронавирус всего 1 824 239, из них за последние сутки 12 851.

Теперь информация по закрытым городам, они не входят в общую сводку Роспотребнадзора. В Зеленогорске относительно спокойно – всего 19 новых случаев за сутки (в иные дни было выше сотни), всего 2772. Выздоровело 125 человек, всего 1603. Количество летальных исходов не изменилось – 24. А вот в Железногорске на этот раз все хуже: 130 новых случаев заболевания, а всего 4048. Выздоровевших 136, всего 3 064. О летальных исходах не сообщается.