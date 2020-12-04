Работа СУЭК по противодействию пандемии COVID-19 отмечена наградой People Investor

Комплексная программа Сибирской угольной энергетической компании по поддержке регионов в период пандемии новой коронавирусной инфекции вошла в число лидеров XIII конкурса корпоративных проектов "People Investor". Его итоги были подведены в Москве в рамках XIII форума "People Investor 2020: ESG – для всех!". Программа СУЭК "Вместе против COVID-19" получила высшую награду конкурса в номинации "Противодействие пандемии COVID-19".

"People Investor" – одна из самых престижных и авторитетных премий в нашей стране. С 2008 ее организует Ассоциация менеджеров России для выявления и распространения лучшего опыта и инновационных практик социально ответственного ведения бизнеса.

Заместитель генерального директора – директор по связям и коммуникациям АО "СУЭК" Сергей Григорьев в ходе онлайн-вручения награды отметил: "Мероприятия по борьбе с коронавирусом, конечно же, увеличили наши рабочие часы, ощутимо расширили круг дел и обязанностей. Но мы понимаем, что занимаемся нужным и благородным делом. И основной акционер СУЭК, Андрей Мельниченко, полностью поддерживает работу, которую на протяжении года ведет Компания по противодействию пандемии. Оказалось, что ситуация с пандемией – это большой нравственный урок для всех нас. Хочу сказать огромное спасибо жюри и организаторам за награду! Этот приз я хочу разделить со всем 70-тысячным коллективом СУЭК! Это наша общая победа!"

Выступая на сессии "Противодействие пандемии COVID-19", на которой были представлены проекты крупнейших компаний России, Сергей Григорьев рассказал участникам форума о том, как в СУЭК реализуются мероприятия в данном направлении: "Для нашей Компании основной задачей было сохранить стабильность производства, включая добычу угля, производство электрической и тепловой энергии. На предприятиях был сформирован необходимый запас СИЗ и антисептиков, установлены тепловизоры, сформированы дезинфекционные автопоезда для обработки общественных пространств в городах и поселках".

Он обратил внимание на эффективность сотрудничества государства и бизнеса в сложный период, приведя в пример оперативное дооборудование специальной аппаратурой и комплектование средствами защиты больниц в Красноярске и Красноярском крае: "В первую очередь СУЭК приступила к закупке СИЗ, антисептиков, аппаратов ИВЛ, рентгеновских аппаратов, газификаторов для медучреждений регионов. В больницы по просьбе врачей, находящихся там круглосуточно, были приобретены необходимые для комфорта и отдыха вещи – плазменные телевизоры, душевые кабины, кулеры и многое другое. Волонтеры доставляли продукты питания, горячие обеды, поддерживая медиков, находящихся на передовой борьбы с ковидом".

Особо Сергей Григорьев отметил развернувшееся на предприятиях СУЭК волонтерское движение: "Наши сотрудники стали волонтерами всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в которую также включились подростки из Трудовых отрядов СУЭК. Волонтеры СУЭК делали и продолжают делать очень многое для поддержки врачей, многодетных семей, пенсионеров".

Также Сергей Григорьев рассказал, что СУЭК запустила новый онлайн-проект "Оздоровительная гимнастика для детей" совместно с ФГБУ "Детский медицинский центр" Управления делами Президента РФ. Участие в онлайн-программе по ЛФК и дыхательной гимнастике для детей от 8 до 15 лет полностью бесплатно – организационные затраты взял на себя Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ".