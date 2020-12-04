СУЭК помогла больнице Бородино в приобретении дорогостоящего аппарата ИВЛ

АО "Сибирская угольная энергетическая компания" и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" помогли Городской больнице Бородино Красноярского края в приобретении дорогостоящего аппарата искусственной вентиляции легких. Оборудование уже поступило.

Новый аппарат будет помогать врачам спасать жизни пациентов с диагнозом COVID-19. "Сегодня в нашем госпитале занято 80 процентов койкомест. Мы работаем в основном с больными с легкой и средней степенью тяжести заболевания. Если самочувствие пациента ухудшается, его перевозят в соседний Канск, в специализированный ковидный госпиталь. Но прежде необходимо стабилизировать состояние человека, и тут сложно обойтись без аппарата ИВЛ. Поэтому, когда Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" предложил нам материальную помощь, мы сразу же решили приобрести это жизненно важное оборудование. Теперь мы готовы к экстренным случаям. За время пандемии Компания много раз помогала нашей больнице, и эта поддержка в нынешних условиях просто бесценна! Большое спасибо!" - поблагодарил угольщиков главный врач Бородинской городской больницы Михаил Рогов.

С первых дней пандемии СУЭК Андрея Мельниченко реализует в регионах присутствия комплексную программу поддержки здравоохранения и социальной сферы. В Красноярском крае Компания приобрела мобильные цифровые рентгеновские аппараты для Межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н.С. Карповича, в шахтерских городах помогла в создании комфортных бытовых условий для врачей, находящихся в обсервации, расширении арсенала медоборудования, формировании необходимого запаса лекарственных препаратов. Также в больницы краевого центра и шахтерских городов угольщики направили почти 60 тысяч единиц средств индивидуальной защиты.

В противодействии распространению опасной инфекции также принимают участие волонтеры СУЭК, активно поддержавшие Всероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе: добровольцы собирают и передают сладкие подарки, питьевую воду и канцелярские товары в медучреждения, доставляют продуктовые наборы пенсионерам, помогают в оборудовании техникой рабочих мест и освоении школьных дисциплин детям из многодетных и малообеспеченных семей, находящихся на дистанционном обучении.

Масштабная социальная и благотворительная деятельность СУЭК в период пандемии высоко отмечена главой государства, а также экспертами и гражданским сообществом – программа угольщиков "СУЭК против COVID-19" отмечена дипломами и наградами ряда авторитетных федеральных конкурсов.