Прогноз погоды в Красноярске на выходные: легкий мороз и облачность

Прогноз погоды в Красноярске на выходные: легкий морозец перейдет в облачность Фото: Мария ЛЕНЦ

Впереди выходные и традиционно красноярцы интересуются: какая погода ожидает нас в эти два дня и что будет после. В период коронавирусных ограничений многим наверняка захочется выехать за пределы города, да просто погулять по островам Татышеву или Отдыха. Что говорят нам по поводу погоды специалисты Гидрометцентра?

А они обещают небольшие, совсем небольшие морозцы. Сегодня, в пятницу 4 декабря, столбик термометра покажет днем -10 градусов, а ночью опустится до -20. Завтра в субботу 5 декабря: днем -14, ночью до -15. В воскресенье 6 декабря днем -9, ночью 13. далее двухдневное «потепление» до -7 градусов. Осадков на выходные не предвидится, даже покажется солнце. Затем вновь вернутся облака.

На юге края погода будет немногим отличаться от той, что в краевом центре. Лишь на несколько градусов. А вот на севере – там по-прежнему все интересно. Неделя снега в Норильске продолжается. Значительные осадки ожидаются предстоящие три дня. Причем в субботу 5 декабря – с дождем. И это – при нулевой температуре днем. А ночью столбик термометра опустится до -12, -19 градусов. Так что если кому-то из водителей и удастся раскопать свои автомобили из-под двухметровых сугробов, воспользоваться ими вряд ли придется – дороги будет скользкими.