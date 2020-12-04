Плановая госпитализация в Красноярске: как работают медицинские учреждения в период второй волны коронавируса

Плановая госпитализация в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с коронавирусом в крае, особенно в Красноярске, по-прежнему напряженная. В день фиксируется по 330 – 340 новых случаев заболевания, в том числе в краевом центре до 88 человек. Однако кроме коронавируса у медиков есть традиционная работа – оказывать пациентам плановую помощь, проводить операции, консультации по различным направлениям. Как сегодня работают крупные медицинские учреждения, разбиралась «Комсомольская правда»-Красноярск.

Красноярская краевая клиническая больница Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская краевая клиническая больница

Краевая больница продолжает оказывать все плановые процедуры, приемы и операции. Конечно же, потоки пациентов разделили и строго следят за тем, чтобы никто не заразился коронавирусом на территории больницы. Особенно пациенты после операции.

Весной приходилось останавливать плановый прием – но тогда была такая сложная обстановка: коронавирус был мало изучен, никто не знал, как он себя ведет. У медиков было мало опыта и практики для работы в условиях новой инфекции. На этот раз, во вторую волну, ситуацию удается держать под контролем.

Краевой онкологический диспансер Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой онкологический диспансер

Резервный инфекционный госпиталь на базе онкологического центра развернут на Московской, 30. Это правобережье. Так что в главном корпусе на Смоленской работа идет в штатном режиме.

- Плановая помощь в онкологическом диспансере не останавливается. Все необходимое пациентам хирургическое и радиотерапевтическое лечение, а также противоопухолевая лекарственная терапия проводится в корпусах на 1-й Смоленской, 16.

Красноярская межрайонная клиническая больница № 20 Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская межрайонная клиническая больница № 20

С 30 ноября вернулась плановая госпитализация детей и взрослых по профилям «хирургия», «торакальная хирургия», «колопроктология», «оториноларингология», «детская хирургия», «детская урология-андрология», «детская травматология-ортопедия», «детская нейрохирургия», «детская торакальная хирургия».

Обратите внимание, что по терапевтическим направлениям госпитализации пока нет, потому что терапевтический корпус занят под инфекционный госпиталь. Но для взрослых пациентов продолжают работать консультативные кабинеты кардиолога, гастроэнтеролога и ревматолога. Можно пройти лечение в дневных стационарах: кардиологическом, ревматологическом и хирургическом.

- Плановая госпитализация пациентов осуществляется по направлению от лечащего врача по месту жительства. В день госпитализации пациенту необходимо иметь на руках отрицательный результат обследования на COVID-19 , выполненный не ранее 3 календарных дней до поступления в больниц, - сообщила пресс-секретарь больницы Ирина Скуднова.

Краевой офтальмологический центр Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой офтальмологический центр

Здесь также развернут инфекционный госпиталь, это удобно, поскольку центр находится рядом с краевой больницей и здесь большой коечный фонд. Рассказываем, как попасть на прием и лечение пациентам с глазными проблемами.

При травмах, острых заболеваниях, термических и химических ожогах, отслойки сетчатки, острых заболеваниях зрительного нерва и других:

- неотложная медицинская помощь населению края в возрасте 18 лет и старше проводится в Краевой клинической больнице (улица Партизана-Железняка, 3 а). Важно: оказание плановой медицинской помощи также будет продолжено в двух медицинских организациях негосударственной формы собственности, которые работают в системе ОМС, по направлению от лечащего врача.

Плановая и консультативная помощь пациентам 18 лет и старше:

- Красноярский краевой врачебно-физкультурный диспансер (Остров отдыха, 15). Режим работы в рабочие дни с 8.00 до 18.00 часов. Телефон регистратуры: (391) 236-02-12.

При острых заболеваниях, травмах глаза и его придаточного аппарата:

- неотложная помощь детям и подросткам до 17 лет – Красноярская межрайонная детская больница №4 (Юшкова, 22а). Вход в кабинет неотложной помощи со стороны раентген-кабинета. Режим работы круглосуточный. Телефон: (391) 228-29-22.

Заболевания глаз, осмотр детей и подростков с ретинопатией:

- плановая консультативная помощь оказываться на базе Красноярской межрайонной детской больницы №4 по направлению врача-офтальмолога по месту жительства. Вход в поликлинику с обратной стороны здания. Режим работы в будние дни с 8.00 до 18.00 часов. Регистратура: (391) 228-29-22.

Важно: оказание плановой медицинской помощи продолжается в двух медицинских организациях негосударственной формы собственности, которые работают в системе ОМС, по направлению от лечащего врача.

Больница скорой медицинской помощи – БСМП Фото: Мария ЛЕНЦ

Больница скорой медицинской помощи – БСМП

Здесь находится главный инфекционный госпиталь Красноярска, но опасности, что коронавирус выйдет из-под контроля и пойдет гулять по больнице, нет: все четко и надежно отработано.

Медицинское учреждение полностью перешло на прием экстренных пациентов, которые поступают сюда по линии неотложной скорой помощи. Ни один пациент не остается без внимания.