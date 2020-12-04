Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 декабря 2020: за сутки скончались 30 человек

Коронавирус в Красноярске, последние новости на 4 декабря 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на утро 4 декабря в Красноярске и крае зарегистрировано всего 37 236 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 333 случая заболевания. Темп прироста за сутки – 0,9 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке краевого управления Роспотребнадзора. В нее не вошли показатели двух закрытых городов – Зеленогорска и Железногорска.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 423 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 821. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 707. Проведено тестов на коронавирус всего 1 811 388, из них за последние сутки 15 232. Выздоровели за сутки 333 человека, всего – 29 666. А вот количество летальных случаев достигло 30 за сутки, всего – 1 190.

Данные по Зеленогорску: всего количество заразившихся составляет 2 753 человек, за сутки 46. Выздоровели 1 478, за сутки – 83. Умерших всего 24, за сутки нет новых случаев. В Железногорске – 135 новых случая заболевания, всего 3 918. Выздоровели 52 человека, всего 2 928. О летальных исходах не сообщается.