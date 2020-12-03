Красноярцев предупредили о приближении третьей волны коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярска и края рассказали, когда начнется третья волна коронавируса. Ориентировочные сроки наметили на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике Заксобрания региона.

В целом ситуацию с распространением коронавируса в регионе глава Роспотребнадзора назвал стабильной, хотя уровень заболеваемости по-прежнему высок. Положение дел может ухудшиться, если люди не будут соблюдать эпидемиологические нормы во время новогодних праздников, подчеркнул он.

По словам министра здравоохранения края Бориса Немика, обстановка действительно стабилизировалась. Сейчас резерв коечного фонда в крае составляет 24-26 % , на 6% сократились вызовы скорой помощи. Между тем Железногорске, Зеленогорске, Кодинске, Тасеево, Бородино ситуация все еще остается острой, свободных коек там меньше 10 %.

Кроме того, в январе и феврале 2021 года вероятна третья волна коронавируса. К этому нужно быть готовыми. А потому стоит загодя обеспечивать кадровый резерв, улучшать материально-техническую базу госпиталей. Уже в декабре районы должны получить 13 автомобилей скорой, в январе еще 21. Открыт современный инфекционный госпиталь в Ачинске, подобное отделение в начале 2021-го запустят в Богучанах (обе больницы построены на внебюджетные средства). В числе первостепенных задач - открытие лабораторий на территориях региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эпидемия в 300 дней: глава минздрава предупредил красноярцев о второй волне коронавируса

Красноярцам рассказали, когда может ожидаться вторая волна коронавируса. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения края Борис Немик.

- Мы рассчитываем, что в августе-сентябре первая волна заболеваемости и пиковая ситуация пойдет на спад, - отметил Борис Маркович. – Соответственно, готовимся ко второй волне, которая, возможно, будет с октября-ноября, когда пойдет грипп (подробнее).