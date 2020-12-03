Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 3 декабря 2020 года: за сутки заболели 333, скончались уже 30

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 3 декабря 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 декабря 2020 года: за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 333 человек, число смертельных исходов увеличилось до 30.

По данным информационного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, всего в регионе заразились 37 236 человек. Из них выздоровели 29 666 (+333). Умерли 1 190 (+30).

Что касается обстановки в закрытых городах (они не включены в общую статистику), в Железногорске зафиксировано 135 новых случаев заражения, в Зеленогорске – 46.

- Красноярский край по-прежнему не в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, и опустился еще на одну позицию, - передает ИЦК. – Он теперь на 12-м месте. Число выздоровевших сравнялось с количеством инфицированных - 333 пациента выписаны из стационаров. Количество летальных исходов значительно увеличилось - 30 за сутки.