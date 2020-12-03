Гидроагрегат №5 Богучанской ГЭС введен в строй после планового капитального ремонта

На Богучанской ГЭС после завершения всех запланированных ремонтных и диагностических работ поставлен под нагрузку гидроагрегат №5 номинальной мощностью 333 МВт. Работы проводились согласно утвержденному графику ремонтов основного оборудования, требованиям нормативной документации и заводов-изготовителей. Агрегат был выведен в ремонт в августе, работы продолжались 120 суток. В работах, выполнявшихся с соблюдением противоэпидемических требований, принимали участие работники Богучанской ГЭС и представители заводов-изготовителей основного оборудования.

До начала основных работ на ГА №5 были проведены измерения вибрации лобовых частей обмотки статора, инструментальное обследование аварийно-ремонтных затворов и пазовых конструкций, гидравлические испытания масло-насосной установки. Во время ремонтного периода проведена оценка целостности и состояния стальной облицовки турбинного напорного водовода, расположенного в станционной части бетонной гравитационной плотины. Специалисты провели визуальное и инструментальное обследование облицовки и сварных швов, зоны контакта между стальной облицовкой и железобетонной оболочкой. После завершения капитального ремонта гидроагрегат был поставлен под нагрузку для проведения приемо-сдаточных испытаний в течение 48 часов.

В течение 2020 года на Богучанской ГЭС были выполнены все запланированные ремонтные работы, до конца декабря запланирован вывод в ремонт агрегата №6. На агрегатах проводят типовые работы: осмотр статора по итогам наработки 6000-8000 часов, техническое обслуживание систем охлаждении и токопроводов, диагностика и текущий ремонт автотрансформаторов, опробование систем защит. В начале декабря под нагрузкой находились семь агрегатов, два выведены в резерв.

По требованиям «Правил технической эксплуатации», все оборудование ГЭС должно регулярно проходить полную проверку всех узлов и частей. Работы направлены на тщательный анализ состояния турбинного, генераторного оборудования и вспомогательных систем гидроагрегата и устранение выявленных дефектов. Перед выводом в ремонт на каждом агрегате выполняется предварительная подготовка – осушение водовода и спиральной камеры, первичный осмотр оборудования.