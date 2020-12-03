«При каждой заявке «ломайте» жесткий диск»: как компьютерные фирмы обманывают клиентов на ремонте техники

Рассказываем, как вас могут обмануть, если у вас сломался компьютер Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Существуют целые курсы, где обучают разводить «чайников». «Чайник» на компьютерном сленге – это малоопытный пользователь. Случись что-нибудь неординарное – нажали, к примеру, не на ту кнопку, что-то удалили и не заметили, не смогли зайти в интернет или вдруг сбились настройки и пользователь не знает, что делать, для него это темный лес. Красноярец устроился на работу в легальную фирму, но, засовестившись, уволился, когда узнал о нелегальных услугах - накручивание несуществующих с техникой проблем и, соответственно, цен. И решил рассказать об этом.

От автора

Опыт общения с мошенниками (будем называть вещи своими именами) наверняка есть у большинства пользователей. Только некоторые до сих пор об этом не догадываются. Лично я пару раз с такими встречалась. Несколько лет назад мой системный блок после включения затарахтел и загудел, как миксер. Сказать, что я впала в панику – значит, не сказать ничего – у меня земля под ногами уехала: как я буду работать?! Вспомнила, что на подъезде видела объявление «Ремонт компьютеров любой сложности». Позвонила, выложила всю свою беду.

Мастер на том конце провода сказал: «Ничего не трогайте, выключите компьютер и дождитесь меня. Иначе минут через 15 он нагреется и взорвется, разнесет вам всю комнату». «Сколько денег приготовить?» - спрашиваю я, прикидывая размер своей заначки. «Я сам заеду в магазин, сама деталь стоит 2,5 тысячи и плюс установка 1,5 тысячи. Только дождитесь меня»… Я мчусь в банкомат снимать деньги с карты, по пути вижу гипермаркет цифровой техники и... Приятный такой менеджер торгового зала говорит: «У вас, скорее всего, кулер полетел. Вот, пожалуйста – 240 рублей стоит. Его заменить на 5 минут делов-то». В общем, мастеру я перезвонила и сказала, что в его услугах не нуждаюсь, я справилась сама и отвертка была мне в помощь.

Второй раз меня пытались развести на десятку. Перед этим я вынужденно сменила провайдера и у меня пропала одна из социальных сетей. Все есть, а одна пропала. Звоню в техподдержку провайдера, мне присылают молодого человека, который как-то неловко пытается мне доказать, что у меня проблемы с видеокартой и операционной системой – надо заменить и то, и другой, на более новое. Здесь уже сработала моя жадность: обойдусь я без этой соцсети, не стоит она 10 тысяч рублей. И знаете, через два месяца я ушла от того провайдера, и все проблемы исчезли.

Только позови

- Существуют даже организации, которые занимаются обучением таких вот «мастеров». Себя они, разумеется, не афишируют, с улицы туда не попадешь, - рассказывает Андрей Беляев, сотрудник компании «МастерСервис». – Составляют подробные инструкции, как выманивать больше денег. Набирают туда не столько по принципу, чтобы хорошо разбирались в компьютерах. А чтобы умели дурить людей. Эти «таланты» умеют убедительно говорить, напряженно держать паузу, внушать, придавать масшабность проблеме. Одним словом, пускать пыль в глаза.

По словам Андрея, ему известно много случаев, когда «мастера» говорят, что им надо забрать устройство с собой на диагностику. Дескать, с собой нет дорогостоящего оборудования. Это должно подчеркнуть серьезность «поломки». Чаще бывает так: забрали, увезли, а потом выдвинули конский ценник – не заплатите, назад компьютер не получите. Ставят перед фактом, а там, может, на самом деле какой-нибудь контактный проводок отошел.

- Легко развести владельцев ноутбуков: устройство само по себе немного нагревается, но «мастер» делает акцент на этом: «Он у вас взорваться может». Самый худший вариант – ничего не сделали, только пыль протерли и заявили: платите деньги, тогда заберете свой компьютер.

Объявление с телефоном мастера можно встретить на каждом подъезде. Вот же, никуда ходить не надо! Звонок – и вот он уже у вас на пороге. Едва взглянул на ваше устройство – и понеслось: «железо устарело, материнка сгорела, дрова надо переустанавливать, винда полетела, перегрев» и – о ужас! «у вас битый жескач».

Тут мастер делает паузу (а клиент нервничает) – в которую вложен безальтернативный смысл: «спасти ваш компьютер от помойки могу спасти только я».

Вы что-нибудь поняли из этого набора терминов? Вот и клиенты ничего не понимают. И тут начинается тот самый развод.

«При каждой заявке «ломайте» жесткий диск»

1. «Начинайте искать проблему. Запускайте ливку и можете выбрать путь отработки - вирусы, жесткий диск, все вместе. Полируйте это все «дровами» и «софтом». Все это отрабатывается на доверии, не торопитесь, войдите в доверие».

Фото: соцсети

2. «Покажите ему окиси (нагоните жути, что это коррозия и что это вызовет короткое замыкание). «При каждой заявке «ломайте» жесткий диск». «Создаем имитацию бурной деятельности»

Фото: соцсети

3. Проблема с принтером. «Можно с умным видом удалить принтер из диспетчера устройств, а потом заявить, что компьютер неисправен. И версии на выбор по ситуации: в нем вирусы, полетел жесткий диск, перегрев. На перегрев вообще можно много чего свалить».

Фото: соцсети

4. Доступ в интернет через роутер. В роутере есть черный список, нужно внести в него компьютер клиента, потом показать: на телефоне интернет есть, на втором телефоне интернет есть, а в компьютере нет – и снова к алгоритму: вирусы, полетел жесткий диск, перегрев. Можно и вовсе втюхать клиенту дешевый роутер под предлогом дорогой новейшей разработки.

Фото: соцсети

5. Предложить переустановить операционную систему на Windows 10, потому что срок службы прежней версии истек. Закачать туда пакет «офис», антивирусник, программы. И при этом ненавязчиво так говорить, что в магазине клиенту это обойдется в 30 – 50 тысяч, а мы готовы облагодетельствовать со скидкой в полцены.

Фото: соцсети

«Все это отрабатывается на доверии, не стоит торопиться, топите лед, больше общайтесь с клиентом» - советует инструкция. «После того, как все рассказали, мы либо сводим к переустановке ОС (операционной системы – прим. ред.) либо шьем BIOS (базовая система ввода-вывода – прим.ред.) и создаем имитацию бурной деятельности».

И вот как примерно может выглядеть ваша квитанция:

- переустановка Windows 10 – 10300 рублей

- настройка Windows 10 – 10300 рублей

- установка пакета драйверов – 1900 рублей

- чистка компьютера – 4500 рублей

- восстановление жесткого диска – 3500 рублей

- антивирусник – 1500 рублей

- пакет «офис» - 6400 рублей

А еще настройка роутера, принтера, еще каких-нибудь программных штучек и... может, проще новый компьютер в магазине купить?

Как уберечься от мошенников

Уберечься от мошенников сложно, но можно. Советы Андрея Беляева: во-первых, никогда не спешите звонить по номерам в объявлениях на подъезде. Лучше все-таки рекомендации знакомых, друзей, в конце концов, есть «фламп» с его отзывами или группы в соцсетях вроде «Ревизорро». Опять же, объявление от руки может написать толковый паренек, который только начал работать и набирает свою клиентуру, чтобы честно зарабатывать, у него еще нет рекомендаций.

Когда мастер приходит к вам домой, первое, что он должен сделать – показать вам распечатанный прайс. Осмотрел устройство, тут же озвучил, сколько это будет стоить – вы согласны с такой суммой? И только после того, как клиент согласится, можно начать ремонт. А не пост-фактум, сначала сделал, а потом вывалил конский ценник: платите, уважаемый. Кстати, клиент ведь может и не заплатить и выставить такого мастера за дверь. Но такое случается крайне редко – в основном ворчат, но платят.

Третий совет: после ремонта мастер должен выписать подробную квитанцию. Кстати, если клиент опомнится и поймет, что его сильно обманули в цене, он может с этой квитанцией пойти, например, в Роспотребнадзор, защитить свои права потребителя, там проведут независимую экспертизу. Это займет время, но клиент сможет вернуть свои деньги.

Это волшебное слово «скидка». Не верьте, если мастер сразу с порога заявляет: «пенсионерам скидка в полцены» или «у нас сегодня акция».

Если у вас очень старый ноутбук, подумайте, оно вам надо – ремонтировать? Именно на таком железе любят навариться мастера. Они вам столько насчитают – ремонт тысяч на 15 -20, хотя вполне годный можно купить на распродаже за 10 тысяч. Так что порядочный мастер может сделать умное предложение: «выбросите и не мучайтесь».

Гарантия. Ну да, настоящий мастер дает гарантию, небольшую. В Красноярске сервисные центры дают от месяца до трех. И, как правило, именно на то, что они ремонтировали. А то исправили жесткий диск, а у вас раз через неделю видеокарта полетела – это уже будет другой ремонт.